МАУ ИЦ «Норильские новости»

Численность пациентов с диагнозом «коронавирус» в Норильске перевалила за 7500 человек

Численность пациентов с диагнозом «коронавирус» в Норильске перевалила за 7500 человек

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Численность пациентов с диагнозом «коронавирус» в Норильске перевалила за 7500 человек

Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Численность пациентов с диагнозом «коронавирус» в Норильске перевалила за 7500 человек

За последние сутки (по данным на 14.00) в Норильске зарегистрировано 22 подтверждённых случая заболевания.

Всего в регионе зарегистрировано 157 819 лабораторно подтверждённых фактов заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки - 781.

Под медицинским наблюдением на дому остаются 54 321 контактное лицо, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4127. Снято с наблюдения медиков за этот промежуток времени 4417 жителей региона.

7 декабря в 17:10 1000
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