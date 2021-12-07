Численность пациентов с диагнозом «коронавирус» в Норильске перевалила за 7500 человек

За последние сутки (по данным на 14.00) в Норильске зарегистрировано 22 подтверждённых случая заболевания.

Всего в регионе зарегистрировано 157 819 лабораторно подтверждённых фактов заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки - 781.

Под медицинским наблюдением на дому остаются 54 321 контактное лицо, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4127. Снято с наблюдения медиков за этот промежуток времени 4417 жителей региона.