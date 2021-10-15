Чистая Арктика — задел на будущее!

В Распоряжении № 2816-р от 06.10.2021 зафиксировано 42 инициативы. Они разбиты на шесть блоков: социальная сфера, строительство, экология, технологический рывок и государство для граждан.

Блок экологии является одним из самых «арктических». Он содержит направление «Генеральная уборка», так как ликвидация накопленного ущерба в Заполярье — ключевая задача в контексте оздоровления экологии России. При этом необходимо работать и на опережение. Поэтому была создана стратегия низкоуглеродного развития, основной целью которой является снижение углеродного следа российской добывающей и перерабатывающей промышленности.

Развивая тему арктической экологии, правительство России подготовило законопроект, обязывающий владельцев опасных производств полностью устранять нанесённый ими ущерб экологии.

Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, документ был поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности. В числе объектов, на которые будет распространяться действие документа, — промплощадки и цеха химических и нефтеперерабатывающих заводов, предприятия, на которых используются токсичные вещества, хранилища опасных отходов.

Законопроект будет направлен в Госдуму. В случае принятия закона, он вступит в силу 1 сентября 2022 года.