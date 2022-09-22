Чистая победа

Игровой субботник прошёл в минувшие выходные. Его придумали и провели две команды активистов «Шалуны» и «Лось’он Добрый» в рамках экомарафона «ПонесЛось!».

Предполагалось, что в экопразднике примут участие примерно 50 человек, однако количество жителей района с активной гражданской позицией превзошло все ожидания. В итоге регистрацию на участие в конкурсе по сбору мусора прошли не менее 20 команд (не более четырёх человек в каждой). Для проведения мероприятия ребятам из «Шалунов» и «Лось’он Добрый» пришлось привлечь более 15 волонтёров, подготовить для участников не менее 70 пар перчаток и огромный запас мешков.

Для того чтобы победить в конкурсе, участникам «Чистых игр» нужно было за час собрать как можно больше мусора с парковой зоны и рассортировать его по категориям. В так называемую скупку принимались отдельно пластик, метал и стекло, а взамен команда получала призовые баллы. Например, пять баллов (наивысшая оценка) можно было получить за собранное стекло. Именно этот вид мусора представляет наибольшую угрозу для прогуливающихся людей и домашних животных. Сейчас в талнахском парке особенно много дошколят и школьников, собирающих природные материалы для поделок. К сожалению, в летний период эти укромные парковые полянки используются взрослыми для пикников, и рядом с редкими грибами и кустами брусники вырастают кучки битого стекла, алюминиевых банок и пластиковых пакетов. Вот такие последствия «культурного отдыха» выносили команды килограммовыми мешками. Кто–то даже дотащил до скупки мангал кустарного производства.

Выиграть призы можно было не только за счёт количества собранного мусора, но и за счёт его качества. Найдя какой–то крупногабаритный мусор и придумав к нему интересную легенду, можно было превратить находку в «артефакт». За такие экземпляры был предусмотрен отдельный приз. Грамоты, холщовые сумки и горячая пицца достались команде, раскопавшей, по их версии, стул Петра Великого. Среди остальных участников разыграли четыре призовых места. Победители получили сувениры с символикой экомарафона: напечатанный на 3D–принтере из переработанного пластика кубок, четыре билета на любой сеанс в КДЦ им. Вл. Высоцкого, а также сертификат на ужин в кафе «Хижина».

Первое место заняла команда из двух человек, которая попала на конкурс случайно. Семейная пара — Русима и Антон Захаровы — просто вышла за хлебом, а в итоге с успехом совместили прогулку на свежем воздухе и сбор мусора. За хлебом они так и не пошли — его заменила призовая пицца.

Организаторы постарались устроить для жителей района настоящий экологический праздник. Под зажигательную музыку «Шалуны» проводили для малышей игры с мячом и соревнование по перетягиванию каната.

В палатках на площади, возле памятного знака бауманцам, участников ждали плюшки с горячим чаем. Тут же юные и не очень экологи могли либо обменять своё комнатное растение, либо посадить собственный бархатец и унести домой.

По соседству работники мастерской «Плавь пластик» рассказывали прохожим о том, что жизненный цикл пластикового пакета от магазина до дома составляет примерно 30 минут, а разлагаться в природе он будет около 20 лет. Гораздо продуктивнее отнести его на переработку. Прямо на улице волонтёры показывали, как при помощи термопресса из пластикового пакета можно сделать заготовку для косметички. К сожалению, говорят в мастерской, собранный на субботнике мусор они не могут принять на переработку, так как он должен быть непременно чистым и отсортированным.

Экопросвещение и формирование полезных привычек продолжили с помощью кружечной лотереи. Задолго до старта мероприятия организаторы предупредили участников, что будут разыгрывать специальный приз среди тех, кто придёт отогреваться чаем или кофе с собственной кружкой. Как пояснили на церемонии награждения, бумажные и пластиковые одноразовые стаканчики из кофеен также не приносят пользы окружающей среде. А вот если приучить себя ходить с собственным маленьким термосом и просить баристу готовить напиток в нём, можно получить внушительный плюс к экокарме.

Итоги «Чистых игр» можно считать внушительными. Всего лишь за час собрали 149 мешков мусора общим весом более тонны, в том числе 16 мешков пластика, 35 — металла, 31 — стекла, а ещё восемь килограммов автомобильных покрышек.