Чистая вода Хатанги

Сейчас в Хатанге, где проживают более 2,5 тыс. человек, действует открытый водозабор без очистки. Вода в весенне-осенний период не соответствует никаким нормативам. Станцию очистки здесь планируется построить в рамках федерального проекта "Чистая вода".



По информации ТАСС, начальная цена контракта - 72,6 млн рублей, в том числе 28,9 млн рублей предусмотрены на 2020 год. Строительство будет вестись в два этапа: в этом году будет заказано основное технологическое оборудование - станция очистки воды, в следующем на объекте начнутся строительно-монтажные работы.