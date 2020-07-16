Чисто жить не запретишь, но добрые дела лучше согласовывать

Управление городского хозяйства обратилось к волонтёрам с просьбой согласовывать с ними акции по уборке и озеленению города. Сегодня в городе действует сразу несколько крупных волонтёрских групп. Одни убирают озеро Долгое, другие наводят порядок на старом кладбище, третьи занимаются озеленением городских участков. Как оказалось, такие добровольные акции хоть и полезны, могут вызвать недовольство и жалобы у других горожан.

- С наступлением лета активизировались волонтёры, которые очищают город от мусора, чему мы очень рады -они молодцы, - говорит Марина Чирич, главный специалист отдела экологии управления городского хозяйства. -Благодаря этим людям город становится значительно привлекательнее. Но хотелось бы, чтобы волонтёры, прежде чем производить очистку территории, обращались к нам, в управление городского хозяйства. Потому что люди собирают мусор, а нас ставят в известность уже по факту. Но бюджет у нас ограничен, и может сложиться такая ситуация, что уже собранный мусор вывезти мы сможем не сразу.

Причина такого обращения - жалобы горожан на неожиданно образовавшиеся горы мусора. В частности, в районе Ленинского проспекта 37, где волонтёрская группа провела уборку и озеленение территории, а в УЖКХ начали поступать жалобы от жильцов. Со временем собранный мусор оттуда был вывезен, но горожане остались недовольны неоперативностью.

В случае координации действий волонтёров и горхоза в управлении обещают помочь «расходниками» - перчатками и мешками, а также необходимым инвентарём - лопатами и мётлами: тем, что у волонтёров, как правило, в дефиците.

Сегодня город разделился на тех, кто мусорит, и тех, кто это убирает. Так, на Долгом буквально неделю назад проходила крупная акция по очистке пляжной зоны возле мечети. В ней, к слову, принимали участие и сотрудники нашей газеты. Тогда волонтёры собрали 50 мешков бытового мусора, оставшегося после посиделок отдыхающих. Этот «урожай» сотрудники горхоза вывезли через пару дней.

Но всего через пару дней Долгое опять начало обрастать последствиями «пикника на обочине». Так что недели через три берег придется зачищать вновь. Похожая ситуация и с противоположной стороной Долгого, куда после уборки массово потянулись отдыхать автомобилисты. Впрочем, назвать труд волонтёров «сизифовым» язык не поворачивается: многие, покидая места посиделок, собирают не только свой мусор, но и подбирают по дороге накиданный другими отдыхающими.