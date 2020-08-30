Чистосердечное призвание

— Олег, расскажите свою норильскую историю.



— Родился я в Татарстане, но наша семья часто переезжала, и в 1978–м мы стали северянами. Мама была заведующей здравпунктом, а отец трудился на ТЭЦ. Норильск, ставший родным, они покинули, только выйдя на пенсию. И я до 2004 года был норильчанином и очень благодарен городу моего становления.



— А как начинали в творчестве?

— Уже с детства было чёткое ощущение, что творчество обязательно будет в моей жизни. В 18–й школе участвовал в самодеятельности, как и позже в техникуме. Когда вернулся из армии, стал учиться в НВИИ, но вскоре понял, что это не моё, надумал поступать во ВГИК на кинорежиссуру. Дома был скандал, но после серьёзных разговоров мама склонилась на мою сторону, за что я был ей благодарен. Тогда в Норильске активно работал замечательный педагог по актёрскому мастерству Георгий Третьяков. Многие помнят его как актёра нашего театра, он и в кино снимался. Так вот, Георгий Михайлович готовил ребят по программе ГИТИСа первого курса. Уже тогда я чувствовал тяготение к режиссуре, хотелось что–то делать самостоятельно, а не только быть «глиной» в руках мастера. Но надо было пройти и актёрскую школу, которая просто необходима постановщику. Во ВГИК, где был огромный конкурс, пройти не удалось. Поступил в Щукинское театральное училище.

— Помнится, в начале 1990–х о вас уже говорили в городе как об интересном начинающем постановщике...



— Я учился и параллельно уже был режиссёром театра–студии «Призвание» Детского дома культуры при ДК комбината. Работал с подростками, взрослыми ребятами и ставил спектакли: «Река на асфальте» Д. Липскерова, «Замок» Д. Гринвалда, «Рогатка» Н. Коляды. Велась и очень насыщенная работа со зрителем на культурно–массовых мероприятиях. Накопленный потенциал пригодился на студии кабельного телевидения «Канал–7» в создании молодёжной программы «Студия МК». Затем я перешёл в ГТРК «Норильск», где мы придумали программу для молодёжи «Пилот».Телевидение дало мне новое понимание, как может существовать актёр в кадре. Наверное, это был переход от сцены к работе с камерой, что позже пригодилось на съёмочной площадке.



— Когда вы пришли в кинематограф?

— Войти в пространство тех, кто делает кино, было сложно. Слишком много желающих. Но снимать мне очень хотелось. Нужен был шанс. В 2008 году компания «Амедиа» объявила конкурс режиссёров для своих будущих проектов, 400 человек на место. После конкурса и тренингов я оказался в числе 10-ти претендентов, получивших возможность снимать для «Амедиа». Но первым заданием стал проект «Жаркий лёд» кинокомпании «Стар Медиа» — с известными актёрами Екатериной Гусевой, Людмилой Артемьевой и Борисом Невзоровым. В эфире Первого канала он шёл с января по июнь 2009 года. Далее мне предложили снимать проект «Брат за брата» для канала НТВ. Съёмки целый год шли в Киеве, и в декабре 2010–го состоялась премьера: были хорошие зрительские рейтинги, и канал принял решение о продлении проекта. Но в этот момент я уже был в Санкт–Петербурге, где для кинокомпаниии «Триикс Медиа» снял несколько проектов: «Вторая любовь» с Павлом Делонгом, «Дело чести» с Сергеем Селиным и «Возвращение» с Кириллом Сафоновым. А в 2011 году делал уже сериал «Шеф», ставший для меня знаковым. За четыре года снял как режиссёр три сезона сериала «Шеф», это 85 серий.



— При такой занятости было ли время на личную жизнь?



— В Санкт–Петербурге на кинопробах познакомился со своей будущей женой Полиной, у нас двое детей. В 2016 году мы вернулись в Москву. Знаменательно, что в проекте, над которым сейчас работаем в столице, кастинг–директор — наша землячка Ульяна Желтухина, в своё время она после школы уехала из Норильска. Мир тесен...

— И каково это — снимать сериалы?



— Есть свои нюансы и трудности, так как история растянута во времени и требует решений. Более того, у этого жанра, а в нём работает весь киномир, есть особенности, связанные с сюжетом и игрой актёров. Чтобы снять интересное действие, требуется серьёзное усилие как ума, так и души. Зрителя нельзя обмануть, он видит и чувствует всё, что происходит на экране. История в сериале «Шеф», который шёл несколько лет на канале НТВ и был в рейтинговом авангарде, требовала человеческой включённости и свежих идей, которые были бы интересны людям. Вместе с исполнителем главной роли Андреем Чубченко и автором сценария Андреем Тумаркиным искали такое существование актёров и развитие сюжетной линии, чтобы оно затягивало зрителя в свой водоворот событий. Проект получился успешным именно благодаря общей работе. Кино — вообще дело коллективное. Это режиссёр выходит на награждение, но за каждым фильмом стоят конкретные люди, профессионалы.



— А что сейчас в работе?

— С продюсером Алексеем Пимановым для канала ТВЦ сдали рабочую версию детектива «Чистосердечное призвание» с Дарьей Лузиной и Павлом Крайновым. А в работе «Детектив на миллион», где в главной роли Дмитрий Исаев, у нас занята и Татьяна Веденеева.



— Вы успешно снимаете и короткометражные фильмы.

— Продюсером этих проектов я выступаю сам, вкладывая порой собственные средства, которые зарабатываю на сериальном производстве. Чаще всего это идеи, которые хочется воплотить. Одной из них стала история девушки, которую арестовывают в 1937 году. НКВД обвиняет её в сотрудничестве с немецкой разведкой. Фильм «Последняя капля» снимался в Санкт–Петербурге в локациях, где реально сидели в своё время люди. Совместно с Владимиром Булычевым из Омска была написана эта история. В главной роли снялась Полина Ларина и актёры из Санкт–Петербурга. Я выступил как режиссёр и продюсер проекта. Для понимания темы пришлось перелопатить массу материала и прочитать несколько особенных книг, в том числе Карла Штайнера «7000 дней в ГУЛАГе»: он отбывал свой срок как политический заключённый в Норильске. Это стало знакомством с эпохой нашего города совсем с другой стороны. Фильм «Последняя капля» был заявлен на международные кинофестивали. Интерес в большей степени он вызвал в США , его отобрали в основную программу показа. Сегодня картину можно увидеть на моём YouTube-канале.



— А какова судьба фильма по Чехову?

— В короткометражном кино нет жёстких форматов, как на телевидении, и потому темы можно заявлять самые разные. Идея снимать «А. Чехов. О любви» пришла моей ученице из Санкт–Петербурга Лине Нова. Пять лет назад я открыл киношколу для взрослых актёров из Москвы и Питера. Во время карантина мы с Линой дистанционно разработали внутреннюю структуру проекта. Сейчас уже идёт монтажно–тонировочный период, и вскоре фильм, где я выступил только как продюсер, можно будет увидеть на кинофестивалях, а затем и на просторах интернета. В планах снять ещё несколько короткометражных историй.



— Ваши фильмы показывают и на фестивалях православного кино...

— Для каждого человека вера во Христа носит индивидуальный характер. Про себя могу сказать, что полное обретение веры произошло после переезда в Москву. Православие даёт человеку надежду и опору, которую так часто мы не можем найти в обычной жизни.

— Есть ли традиции, связанные с пожеланием удачи на съёмках?



— Перед началом съёмок разбиваем тарелочку, на которой написаны название фильма и имена участников. И в конце работы принято говорить не «последний» дубль, а «конечный»... У киношников примет много. Но я своим группам всегда желаю: «С Богом!»



— Поддерживаете ли связь с Норильском?

— Стараюсь следить за событиями в городе. Недавно норильчане прислали фото о сносе дома на Комсомольской, 20, где я жил до отъезда из Норильска. Нет уже и ГТРК «Норильск», где я работал. Печально, когда уходит история. Но город продолжает жить и трудиться, и отрадно, что появляются новые проекты. Знаю, что норильчане смотрят мои фильмы. Пока не возникает творческих замыслов, которые бы могли соединить меня с Норильском, по–прежнему любимым. Но верю, что такое будет возможно в будущем.