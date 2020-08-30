МАУ ИЦ «Норильские новости»

Чистосердечное призвание

Чистосердечное призвание

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Чистосердечное призвание

27 августа в России отметили День кино. Мы поздравили режиссёра и продюсера Олега Ларина, судьба которого связана
с Норильском. Он известен как создатель популярных телесериалов и короткометражных фильмов, отмеченных на многих фестивалях.

На съёмках фильма «Последняя капля»Семья Лариных на отдыхеОлег Ларин (верхний ряд в центре) с участниками театра-студии «Призвание». Норильск, начало 1990-х С актёрами Владимиром Стекловым и Ярославом Бойко на съёмках сериала «Брат за брата»

Олег, расскажите свою норильскую историю.


— Родился я в Татарстане, но наша семья часто переезжала, и в 1978–м мы стали северянами. Мама была заведующей здравпунктом, а отец трудился на ТЭЦ. Норильск, ставший родным, они покинули, только выйдя на пенсию. И я до 2004 года был норильчанином и очень благодарен городу моего становления.


А как начинали в творчестве?

— Уже с детства было чёткое ощущение, что творчество обязательно будет в моей жизни. В 18–й школе участвовал в самодеятельности, как и позже в техникуме. Когда вернулся из армии, стал учиться в НВИИ, но вскоре понял, что это не моё, надумал поступать во ВГИК на кинорежиссуру. Дома был скандал, но после серьёзных разговоров мама склонилась на мою сторону, за что я был ей благодарен. Тогда в Норильске активно работал замечательный педагог по актёрскому мастерству Георгий Третьяков. Многие помнят его как актёра нашего театра, он и в кино снимался. Так вот, Георгий Михайлович готовил ребят по программе ГИТИСа первого курса. Уже тогда я чувствовал тяготение к режиссуре, хотелось что–то делать самостоятельно, а не только быть «глиной» в руках мастера. Но надо было пройти и актёрскую школу, которая просто необходима постановщику. Во ВГИК, где был огромный конкурс, пройти не удалось. Поступил в Щукинское театральное училище.

Помнится, в начале 1990–х о вас уже говорили в городе как об интересном начинающем постановщике...


— Я учился и параллельно уже был режиссёром театра–студии «Призвание» Детского дома культуры при ДК комбината. Работал с подростками, взрослыми ребятами и ставил спектакли: «Река на асфальте» Д. Липскерова, «Замок» Д. Гринвалда, «Рогатка» Н. Коляды. Велась и очень насыщенная работа со зрителем на культурно–массовых мероприятиях. Накопленный потенциал пригодился на студии кабельного телевидения «Канал–7» в создании молодёжной программы «Студия МК». Затем я перешёл в ГТРК «Норильск», где мы придумали программу для молодёжи «Пилот».Телевидение дало мне новое понимание, как может существовать актёр в кадре. Наверное, это был переход от сцены к работе с камерой, что позже пригодилось на съёмочной площадке.


Когда вы пришли в кинематограф?

— Войти в пространство тех, кто делает кино, было сложно. Слишком много желающих. Но снимать мне очень хотелось. Нужен был шанс. В 2008 году компания «Амедиа» объявила конкурс режиссёров для своих будущих проектов, 400 человек на место. После конкурса и тренингов я оказался в числе 10-ти претендентов, получивших возможность снимать для «Амедиа». Но первым заданием стал проект «Жаркий лёд» кинокомпании «Стар Медиа» — с известными актёрами Екатериной Гусевой, Людмилой Артемьевой и Борисом Невзоровым. В эфире Первого канала он шёл с января по июнь 2009 года. Далее мне предложили снимать проект «Брат за брата» для канала НТВ. Съёмки целый год шли в Киеве, и в декабре 2010–го состоялась премьера: были хорошие зрительские рейтинги, и канал принял решение о продлении проекта. Но в этот момент я уже был в Санкт–Петербурге, где для кинокомпаниии «Триикс Медиа» снял несколько проектов: «Вторая любовь» с Павлом Делонгом, «Дело чести» с Сергеем Селиным и «Возвращение» с Кириллом Сафоновым. А в 2011 году делал уже сериал «Шеф», ставший для меня знаковым. За четыре года снял как режиссёр три сезона сериала «Шеф», это 85 серий.


При такой занятости было ли время на личную жизнь?


— В Санкт–Петербурге на кинопробах познакомился со своей будущей женой Полиной, у нас двое детей. В 2016 году мы вернулись в Москву. Знаменательно, что в проекте, над которым сейчас работаем в столице, кастинг–директор — наша землячка Ульяна Желтухина, в своё время она после школы уехала из Норильска. Мир тесен...

И каково это — снимать сериалы?


— Есть свои нюансы и трудности, так как история растянута во времени и требует решений. Более того, у этого жанра, а в нём работает весь киномир, есть особенности, связанные с сюжетом и игрой актёров. Чтобы снять интересное действие, требуется серьёзное усилие как ума, так и души. Зрителя нельзя обмануть, он видит и чувствует всё, что происходит на экране. История в сериале «Шеф», который шёл несколько лет на канале НТВ и был в рейтинговом авангарде, требовала человеческой включённости и свежих идей, которые были бы интересны людям. Вместе с исполнителем главной роли Андреем Чубченко и автором сценария Андреем Тумаркиным искали такое существование актёров и развитие сюжетной линии, чтобы оно затягивало зрителя в свой водоворот событий. Проект получился успешным именно благодаря общей работе. Кино — вообще дело коллективное. Это режиссёр выходит на награждение, но за каждым фильмом стоят конкретные люди, профессионалы.


А что сейчас в работе?

— С продюсером Алексеем Пимановым для канала ТВЦ сдали рабочую версию детектива «Чистосердечное призвание» с Дарьей Лузиной и Павлом Крайновым. А в работе «Детектив на миллион», где в главной роли Дмитрий Исаев, у нас занята и Татьяна Веденеева.


Вы успешно снимаете и короткометражные фильмы.

— Продюсером этих проектов я выступаю сам, вкладывая порой собственные средства, которые зарабатываю на сериальном производстве. Чаще всего это идеи, которые хочется воплотить. Одной из них стала история девушки, которую арестовывают в 1937 году. НКВД обвиняет её в сотрудничестве с немецкой разведкой. Фильм «Последняя капля» снимался в Санкт–Петербурге в локациях, где реально сидели в своё время люди. Совместно с Владимиром Булычевым из Омска была написана эта история. В главной роли снялась Полина Ларина и актёры из Санкт–Петербурга. Я выступил как режиссёр и продюсер проекта. Для понимания темы пришлось перелопатить массу материала и прочитать несколько особенных книг, в том числе Карла Штайнера «7000 дней в ГУЛАГе»: он отбывал свой срок как политический заключённый в Норильске. Это стало знакомством с эпохой нашего города совсем с другой стороны. Фильм «Последняя капля» был заявлен на международные кинофестивали. Интерес в большей степени он вызвал в США , его отобрали в основную программу показа. Сегодня картину можно увидеть на моём YouTube-канале.


А какова судьба фильма по Чехову?

— В короткометражном кино нет жёстких форматов, как на телевидении, и потому темы можно заявлять самые разные. Идея снимать «А. Чехов. О любви» пришла моей ученице из Санкт–Петербурга Лине Нова. Пять лет назад я открыл киношколу для взрослых актёров из Москвы и Питера. Во время карантина мы с Линой дистанционно разработали внутреннюю структуру проекта. Сейчас уже идёт монтажно–тонировочный период, и вскоре фильм, где я выступил только как продюсер, можно будет увидеть на кинофестивалях, а затем и на просторах интернета. В планах снять ещё несколько короткометражных историй.


Ваши фильмы показывают и на фестивалях православного кино...

— Для каждого человека вера во Христа носит индивидуальный характер. Про себя могу сказать, что полное обретение веры произошло после переезда в Москву. Православие даёт человеку надежду и опору, которую так часто мы не можем найти в обычной жизни.

Есть ли традиции, связанные с пожеланием удачи на съёмках?


— Перед началом съёмок разбиваем тарелочку, на которой написаны название фильма и имена участников. И в конце работы принято говорить не «последний» дубль, а «конечный»... У киношников примет много. Но я своим группам всегда желаю: «С Богом!»


Поддерживаете ли связь с Норильском?

— Стараюсь следить за событиями в городе. Недавно норильчане прислали фото о сносе дома на Комсомольской, 20, где я жил до отъезда из Норильска. Нет уже и ГТРК «Норильск», где я работал. Печально, когда уходит история. Но город продолжает жить и трудиться, и отрадно, что появляются новые проекты. Знаю, что норильчане смотрят мои фильмы. Пока не возникает творческих замыслов, которые бы могли соединить меня с Норильском, по–прежнему любимым. Но верю, что такое будет возможно в будущем.

Текст Ирина Даниленко
30 августа в 16:35 450
Есть поводИнтервью
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