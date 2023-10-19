МАУ ИЦ «Норильские новости»

Чистые воды реки Щучьей

Чистые воды реки Щучьей

Главная / Новости / Город

Чистые воды реки Щучьей

Компания «Норникель» в рамках экологического проекта ввела в строй очередную, четвёртую установку комплекса очистных сооружений, предназначенных для очистки сточных вод с предприятий, расположенных в окрестностях Центрального района Норильска.

Чистые воды реки ЩучьейЧистые воды реки ЩучьейЧистые воды реки ЩучьейЧистые воды реки ЩучьейЧистые воды реки ЩучьейЧистые воды реки ЩучьейЧистые воды реки Щучьей

Программа по строительству ЛОСов или локальных очистных сооружений длилась три года. Три установки были введены в эксплуатацию ранее, последняя была запущена на днях и завершила масштабный экологический проект по сбору и очистке сточных вод. Эта станция способна собирать и очищать до 11 тысяч кубометров стоков в сутки и более четырёх миллионов кубов в год, что соответствует законодательным нормативам. Очистные сооружения будут обслуживать сразу 44 предприятия.

- Экологические требования, в соответствие которым мы на данный момент привели предприятия, не новые. Они достаточно жёсткие и соответствовать им крайне сложно, поэтому была разработана программа, согласованная с государственными органами, и нам дали время на её реализацию. Сейчас мы закончили последнюю станцию ЛОС, которая является завершающей в целом комплексе локальных очистных сооружений. В результате они собирают абсолютно все сточные воды с промзоны. Далее следует их очистка до нормативов, установленных Рыбхозом, т.е. на выходе мы получаем воду, имеющую рыбохозяйственное значение, и только чистую воду мы сбрасываем в реку Щучью, — рассказал «Заполярной Правде» Станислав Селезнёв, вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля».

В общем комплекс очистки сможет перерабатывать в год более шести миллионов кубометров стоков. На реализацию проекта компания потратила 884 миллиона рублей. Подобные экологические проекты «Норникель» реализует и на других участках присутствия компании.

- У нас на разных стадиях, начиная с проектирования, заканчивая выходом подрядчиков на площадку и закупкой оборудования, находятся около двадцати ЛОСов, — пояснил Евгений Фёдоров, вице-президент по энергетике «Норникеля». — Помимо Талнаха и Кайеркана, речь идёт и о других площадках. Например, Снежногорск, Светлогорск, Дудинка, где в следующем году мы планируем запустить ещё два ЛОСа. В целом, в течение 10 лет, в эксплуатацию будут введены 20 сооружений.

Большая часть оборудования для существующих установок была закуплена ещё до введения санкций, а вот новые ЛОСы проектируются уже на базе российских аналогов. И реагенты для очистки будут отечественного производства, что позволит наладить непрерывные поставки необходимых компонентов. Работают все установки по единому принципу. По трубопроводам сточные воды поступают с предприятий в накопительный резервуар, после чего жидкость перекачивается в очистной комплекс, где проходит несколько степеней обработки: очистку с помощью реагентов, фильтрацию и обработку, а на финальном этапе — обработку ультрафиолетом. После чего даже самая мутная жижа превращается в чистую воду, близкую по характеристикам к питьевой.

Текст Егор Тулновский
Фото Витас Бенета
19 октября в 15:27 360
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также