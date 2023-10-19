Чистые воды реки Щучьей

Программа по строительству ЛОСов или локальных очистных сооружений длилась три года. Три установки были введены в эксплуатацию ранее, последняя была запущена на днях и завершила масштабный экологический проект по сбору и очистке сточных вод. Эта станция способна собирать и очищать до 11 тысяч кубометров стоков в сутки и более четырёх миллионов кубов в год, что соответствует законодательным нормативам. Очистные сооружения будут обслуживать сразу 44 предприятия.

- Экологические требования, в соответствие которым мы на данный момент привели предприятия, не новые. Они достаточно жёсткие и соответствовать им крайне сложно, поэтому была разработана программа, согласованная с государственными органами, и нам дали время на её реализацию. Сейчас мы закончили последнюю станцию ЛОС, которая является завершающей в целом комплексе локальных очистных сооружений. В результате они собирают абсолютно все сточные воды с промзоны. Далее следует их очистка до нормативов, установленных Рыбхозом, т.е. на выходе мы получаем воду, имеющую рыбохозяйственное значение, и только чистую воду мы сбрасываем в реку Щучью, — рассказал «Заполярной Правде» Станислав Селезнёв, вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля».

В общем комплекс очистки сможет перерабатывать в год более шести миллионов кубометров стоков. На реализацию проекта компания потратила 884 миллиона рублей. Подобные экологические проекты «Норникель» реализует и на других участках присутствия компании.

- У нас на разных стадиях, начиная с проектирования, заканчивая выходом подрядчиков на площадку и закупкой оборудования, находятся около двадцати ЛОСов, — пояснил Евгений Фёдоров, вице-президент по энергетике «Норникеля». — Помимо Талнаха и Кайеркана, речь идёт и о других площадках. Например, Снежногорск, Светлогорск, Дудинка, где в следующем году мы планируем запустить ещё два ЛОСа. В целом, в течение 10 лет, в эксплуатацию будут введены 20 сооружений.

Большая часть оборудования для существующих установок была закуплена ещё до введения санкций, а вот новые ЛОСы проектируются уже на базе российских аналогов. И реагенты для очистки будут отечественного производства, что позволит наладить непрерывные поставки необходимых компонентов. Работают все установки по единому принципу. По трубопроводам сточные воды поступают с предприятий в накопительный резервуар, после чего жидкость перекачивается в очистной комплекс, где проходит несколько степеней обработки: очистку с помощью реагентов, фильтрацию и обработку, а на финальном этапе — обработку ультрафиолетом. После чего даже самая мутная жижа превращается в чистую воду, близкую по характеристикам к питьевой.