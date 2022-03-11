Чистый газ

Проржавевшее наследство

Новая программа «Норникеля» по санитарной очистке земель и демонтажу неэксплуатируемых и разрушающихся зданий и сооружений «Чистый Норильск» стартовала в апреле 2021 года. С территорий всех ведущих промышленных площадок компании и организаций корпоративной структуры должен быть убран залежавшийся там годами металлолом и прочий мусор. И если в Норильске эта работа хорошо заметна: идёт глобальная расчистка промплощадки Надеждинского металлургического завода, а с берегов озера Долгого исчезли ржавые трубы старой системы водосброса, то мало кто знает, что такая же активная уборка проводится и в трёхстах километрах от города — на Пеляткинском газоконденсатном месторождении.

– Весь прошлый год на нашей территории велась работа по очистке карьера на месторождении площадью 800 кв. метров, — рассказывает Константин Малахов, заместитель генерального директора АО «Норильск-газпром» по безопасности производства и экологии. — На этой площадке ещё со времен освоения Пелятки базировались строители, протягивающие газопровод. Основные работы здесь велись в 1990–е годы, а это, как известно, был не самый спокойный период в нашей стране. Тогда внимание экологическим вопросам практически не уделялось. Стратегически эта площадка была выбрана идеально. Она находится на зимнике между Северо–Солёнинским месторождением, откуда раньше и шли все грузы, и карьерами, где заготавливается песок для прокладки газопроводов. Как следствие, вокруг неё и скопилось большое количество промышленного мусора.

«Норильскгазпром» регулярно своими силами пытался очищать тундру от ржавеющих труб, пустых бочек и старых насосов, однако объём советского и постсоветского наследства настолько велик, что при выполнении основных производственных задач, отмечают газовики, было сложно постоянно отвлекаться на сбор большого количества металла и прочего промышленного мусора. С появлением новой программы «Норникеля» «Чистый Норильск» большая уборка набрала обороты.

– Изначально мы хотели привлечь к этой работе предприятие по благоустройству территории Заполярного филиала компании, — поясняет Константин Малахов. — Но в связи с тем, что это подразделение только формировалось, и у него ещё не было мощностей для выхода в тундру, плюс большой объём работ на территории самого Норильска, к очистке привлекли внешнюю организацию. На переделах «Норильскгазпрома» работы начались в середине мая 2021 года, трудились всё лето, сгружали промышленный мусор на одну площадку, для его вывоза заготавливали клети. Местность болотистая, топкая и сложнопроходимая, поэтому все работы завершили в декабре. В общей сложности за этот период удалось собрать три тысячи триста тонн металла. Когда появился устойчивый снежный покров, весь собранный металлолом доставили на одну площадку, откуда его и будут вывозить.

В начале марта на эту площадку прибудет техника предприятия по благоустройству, и начнётся вывоз металла до посёлка Тухард. Летом, во время сезонной навигации, промышленный мусор будет отправлен баржами по Енисею в Красноярск для дальнейшей переработки.

Своими силами

Площадь Пеляткинского газоконденсатного месторождения — 10 Х 15 км. Сейчас на промысле в эксплуатации находится больше сорока скважин. Газовики следят за своей вотчиной и самостоятельно наводят порядок на территории. Основные отходы производства — это преимущественно трубы. По промышленным меркам — мусор легковесный, но, как отмечают в «Норильскгазпроме», его много, поэтому процесс сбора достаточно трудоёмкий.

– Часть металлолома мы вывозим из тундры сами, — резюмирует Константин Малахов. — Вся наша логистика выстроена через посёлок Тухард, оттуда по зимнику регулярно приходит техника, доставляющая необходимый для производственной деятельности груз. Чтобы машины не возвращались обратно порожняком, мы загружаем их собранным металлоломом. Он будет храниться в Тухарде до летней навигации, а потом его доставят в краевую столицу для переработки. Того, что мы собираем своими силами, не так много, нам не ставят каких–то сверхзадач, у нас своя важная миссия. В прошлом году мы вывезли 350 тонн промышленного мусора, сегодня отправляем ещё 11 тонн.

Дальше в тундру

– В этом году предприятием «Норникеля» по благоустройству запланированы не только вывоз собранного мусора с Пелятки, но и начало работ на Мессояхском газовом месторождении. — На Мессояхе сначала очистят территорию от металла, это порядка 240 тысяч квадратных метров, — делится планами Константин Малахов. — Там, кроме того, нужно демонтировать старые давно неэксплуатируемые постройки и здания. Сейчас готовится к реализации проект строительства на Мессояхе нового жилого комплекса, так что на этом промысле займутся сносом отслуживших построек. В планах числится и большая уборка на Северо–Солёнинском месторождении, но об этом пока рано говорить, сначала надо прибраться на Мессояхе. Тем более что программа «Норникеля» «Чистый Норильск» заявлена на десять лет. Всего градообразующее предприятие планирует потратить на генеральную уборку сорок миллиардов рублей.