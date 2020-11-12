Члена Молодёжного парламента Норильска наградили медалью

В период пандемии была организована всероссийская акция «#МыВместе». Волонтёры всей страны объединились и в период действия ограничительных мер общими усилиями оказывали помощь и поддержку гражданам. Сегодня же помощь оказывается всем нуждающимся.

В Норильске же, с первых дней старта акции волонтёры ежедневно оказывают помощь детям-сиротам, ветеранам ВОВ, инвалидам, одиноким пенсионерам, многодетным семьям и другим нуждающимся.

- Большое спасибо всем великодушным людям, которые в трудную минуту проявили лучшие человеческие качества, бескорыстно, по собственной инициативе совершали добрые поступки во имя жизни, здоровья наших сограждан. В такой сердечной щедрости и отзывчивости, готовности отвечать на вызовы всем миром всегда заключалась сила нашего народа, - отметил в своём обращении к волонтёрскому сообществу России глава государства Владимир Путин.

Роман Потапенко, председатель Молодёжного парламента, отметил, что связь между волонтёрами с общественными и благотворительными организациями будет продолжаться и дальше:

- В частности, мы постоянно сотрудничаем с Натальей Солодовник, которая на базе фонда «Территория Добра» также координирует движение «#МыВместе». Совместно в период жёстких ограничений мы доставляли продукты и медикаменты нуждающимся, отвозили норильчан в лечебные учреждения. Добро, действительно, не знает границ. Наши волонтёры зашли в каждый дом, в каждую квартиру, где нуждались в помощи и поддержке. Это сделало жизнь людей немного комфортнее, а самих волонтёров обогатило важным опытом и повысило их социальную ответственность, - подчеркнул он.

Георгий Шейбин, которого наградили памятной медалью за весомый вклад и активное участие, выступил одним из организаторов движения #МыВместе в Норильске.

- Когда я помогал людям, ни секунды не думал о наградах. Сейчас в очередной раз для себя осознал, что наше государство и наш президент ценят неравнодушных к будущему страны людей. Всем активным ребятам хочу посоветовать продолжить трудиться на общее благо, особенно учитывая эпидемиологическую обстановку. Не зацикливаться на своих проблемах и увидеть мир вокруг вас, - отметил он, получая награду.