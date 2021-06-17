Что делать, если «РостТех» не вывозит вовремя мусор?

Напомним, что с 1 января 2019 года региональным оператором по вывозу мусора выступает компания «РостТех». Однако от норильчан поступает большое количество жалоб в отношении регионального оператора. Константин Дербенев заметил, что потребители могут составить акт о ненадлежащем качестве услуги по обращению с ТКО.

- Для начала можно позвонить в службу регионального оператора и оставить заявку. Если никаких изменений не последует, следует предпринять другие шаги. В присутствии не менее двух свидетелей нужно составить акт, приложив к нему фото- и видеоматериалы, подтверждающие факт недобросовестного исполнения обязанностей поставщиком услуги. Готовый акт необходимо направить на электронную почту оператора - info@rosttech.online, - пояснил Константин Дербенев.

Форму документа можно найти на сайте службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, там же можно ознакомиться с пособием по обращению с ТКО.

В случае положительного ответа на обращение гражданам должны сделать перерасчёт за коммунальную услугу. Кроме того, перерасчёт положен, если жилец отсутствует дома более пяти календарных дней. В этом случае следует направить оператору заявление в свободной форме, приложив к нему подтверждающие отсутствие документы.