Что для счастья надо

Иван Таланцев признаётся, что восстанавливать повреждённые шахтные машины: погрузочно–доставочные, буровые, вспомогательные — в общем, все, какие под землёй работают, — дело не из лёгких.

– Техника в шахте испытывает колоссальные нагрузки — это ж не песок возить: от вибраций износ идёт, рамы не выдерживают, металл лопается, — делится Иван Анатольевич. — Ставит машинист свою кормилицу на аварийный или плановый ремонт, сам на резервную садится, а дальше мы, сотрудники подземного участка ремонта и сервисного обслуживания № 2 специализированного шахто–ремонтного управления, с ней возимся. И ведь с любой поломкой справляемся, и от этого радостно.

Добиться успеха в самом сложном ремонте помогает Ивану Таланцеву особое отношение к технике — не как к железу бездушному, а как к равноценному партнёру, и он не просто её ремонтирует, а старается «понять и помочь». При этом строго по шаблону действовать не получается, приходится и «мозги включать», и воображение, в общем, подходить к работе творчески. И дело спорится — техника отвечает взаимностью и поддаётся.

Облегчает работу и то, что значительно изменились условия труда. Сегодня инструмент очень качественный, дефицита запчастей нет. И средства защиты для электрогазосварщиков постоянно совершенствуются. Как вспоминает Таланцев, раньше костюмы были из брезента, а он быстро приходил в негодность — лохматился, прожигался. Сейчас же используется огнеупорный материал, который ещё и множество стирок выдерживает. И щитки сварочные теперь очень хорошие.

Особенно нравится Таланцеву система «хамелеон» — защитное стекло меняет цвет в зависимости от яркости: как только начинается сварочный процесс, оно моментально темнеет, а потом так же быстро становится прозрачным.

– Хорошо, текучки сегодня нет, потому что есть стабильность, — отмечает ветеран. — Конечно, старые кадры уходят на пенсию, но на смену им приходит молодёжь. А молодые сегодня грамотные, не как мы, которые на работу устраивались после школы, не имея никакой специальности. Сейчас все — с дипломами, плюс от предприятия постоянно направляют на различные курсы и обучающие программы. Оно и понятно: теперь мало знать один гаечный ключ и уметь открутить– закрутить, как во времена, когда я начинал. И к счастью, нет такого почти: «Это мне не надо, я годик поработаю и уйду...» За место в компании держатся. И понимают, что если карьеру делать — надо работу изнутри знать, чтобы не просто сидеть и наряды раздавать, а действительно во всём разбираться.

И в начале пути без наставника — никуда. Таланцев обучает новичков сварочному и газорезному делу. И к его советам прислушиваются, потом благодарят за науку, за то, что научил обращаться с инструментом, металлом, мотивировал на получение высшего образования, на повышение квалификации.

– Я тоже заинтересован, чтобы мой ученик добился успеха, чтобы мне не стыдно было, — признаётся Таланцев. — Да к тому же мне самому с ним работать, мы ж одно дело делаем. Если начинающий сварщик из–за недостатка знаний и опыта плохо шов заварит, мне переваривать придётся. А когда с тобой рядом умелец трудится, ты же и выигрываешь.

По карьерной лестнице Иван Анатольевич продвинуться не стремился, говорит, не его это — руководить, но если человек чувствует в себе силы, есть у него способности — почему бы нет. Сам Таланцев всегда был заинтересован в том, чтобы работать и жить на Севере как можно дольше.

– В Норильске, по сравнению с моей родной деревней под Йошкар–Олой, да и вообще Республикой Марий Эл, хорошо живётся, — считает Таланцев. — Смотрю на своих сверстников, которые там живут, — как они мучаются... У них зарплата — 10 тысяч. На работе — на износ, после работы — сад–огород, только за счёт своего хозяйства и выживают. Вот правильно я всё–таки сделал, когда после армии, покрутившись–повертевшись дома, решил на Север податься. Спасибо соседу, бывшему норильчанину, который меня на это надоумил и помог письмо на комбинат отправить, откуда вскоре пришёл вызов. Взяли меня на «Октябрьский», научили ремонтировать шахтные машины. Через пару лет женился. Дети появились. И окончательно прикипел я к Норильску. К тому же для меня здесь — самый подходящий климат. Я даже в санатории «Заполярье» ни разу не был — жена с детьми три раза ездила, а я жару не люблю. Лучший отпуск для меня — в тундре, в своей избушке, хоть зимой, хоть летом.

Супруга нашего героя, Маргарита Таланцева, работает в ЗСК. Она – штукатур–маляр, занимается ремонтами промышленных объектов. Дочь — экономист, отучившись в институте в Питере, там и осталась. А сын трудится на ТОФе — инженером–механиком.

– Счастливый я человек, — подытожил Таланцев, — потому что у меня есть дружная семья и любимая работа, коллектив — хороший, меня ценят и благодарят, на жизнь — хватает, на здоровье — не жалуюсь, а что ещё для счастья надо...