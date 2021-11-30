Что изменится в России с 1 декабря

Доступ к социально значимым интернет-ресурсам для россиян с начала месяца должен стать бесплатным. Это значит, что зайти на них можно будет даже при нулевом балансе на счёте. Это предусмотрено поправками о так называемом бесплатном «социальном интернете», внесёнными в Федеральный закон «О связи». Идея обсуждалась с прошлого года. В экспериментальном режиме бесплатный «социальный интернет» начали тестировать ещё весной 2020-го. Этим летом тестовый период решено было продлить до декабря.

Перечень ресурсов, подпадающих под действие закона, утверждён правительством РФ. Такие сайты должны контролироваться или быть созданными гражданами России, осуществляющими свою деятельность на территории страны, и размещаться в зонах .ru, .рф, .su или .дети. Не менее 50% их аудитории должно находиться на территории России, пишут «Известия». В утверждённый список вошли в том числе сайты госорганов и органов местного самоуправления, портал «Госуслуги», новостные агрегаторы, поисковые сервисы, а также некоторые социальные сети и отдельные интернет-магазины — всего 371 ресурс. Открыть их даже при нулевом балансе смогут граждане РФ, зарегистрированные на портале «Госуслуги».

С 1 декабря сайты, созданные финансовыми мошенниками, будут блокировать во внесудебном порядке. Речь идёт о ресурсах, которые имитируют официальные сайты банков и финансовых организаций, а также о сайтах, которые предлагают участие в финансовых пирамидах или незаконный доступ к базам данных банков и их информационным системам. Теперь Центробанк сможет вносить такие ресурсы в реестр запрещённой информации. Решение об их блокировке будет приниматься прокурором или его заместителем на основании обращения главы ЦБ или также его заместителя.

— Новый закон позволит сократить финансовые потери граждан от действий злоумышленников. Сейчас преступники успевают обмануть много людей, прежде чем доступ к мошенническому сайту будет закрыт. Такая практика, в частности, характерна для финансовых пирамид. Принятие закона позволит изменить ситуацию, — цитирует пресс-служба ЦБ слова председателя Банка России Германа Зубарева.

В Центробанке также отметили, что случаи онлайн-мошенничеств на фоне пандемии участились, поскольку граждане стали чаще приобретать товары и услуги в интернете.

Ещё одно нововведение, касающееся коммуникаций, — с 1 декабря в России вступит в силу закон, обязывающий операторов вносить данные о каждом конкретном пользователе сим-карты в государственную базу данных. Предполагается, что благодаря этому станет проще бороться с телефонными мошенниками, а также с использованием телефонных номеров в интересах террористических организаций.

В то же время введение новой нормы может создать сложности для пользователей корпоративных телефонов, зарегистрированных на компанию. Если компания не внесет данные о конкретном физическом лице, на которое зарегистрирован телефонный номер, в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги», такой номер может быть заблокирован. Всего, по данным Минцифры, на данный момент российские компании подтвердили через госуслуги сим-карты 13,3 млн своих сотрудников.

Сразу несколько новшеств касается маркировки товаров. Так, с начала месяца в силу вступит федеральный закон, предусматривающий административную ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров, в том числе лекарственных препаратов. За производство, приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта, а также сбыт товаров с использованием заведомо поддельной маркировки с декабря будет грозить уголовная ответственность.

Сам перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, с декабря пополнится: в него войдут все молочные продукты со сроком годности менее 40 дней. Напомним, обязательная маркировка молочной продукции действует в России с июня этого года. Первыми промаркировали сыры и мороженое. С сентября требование распространили на молочную продукцию со сроком хранения более 40 суток.

Отдельные положения базового стандарта, разработанного для защиты прав и интересов клиентов негосударственных пенсионных фондов, начнут действовать с 8 декабря. В том числе негосударственные пенсионные фонды с этой даты обязаны будут фиксировать телефонные переговоры по номеру, предназначенному для обращений (эта информация должна содержаться на сайте финансовой организации). То же относится к письмам, поступающим на предназначенный для приёма обращений электронный ящик, и СМС. Сам стандарт, утверждённый Центробанком в конце ноября, начнет действовать через полгода — с 23 мая 2022-го.

В конце месяца, 30 декабря, в силу вступят поправки в Федеральный закон «О потребительском кредите». По ним в кредитный договор нельзя будет включить обязанность заёмщика предусматривать наличие на счёте, с которого он осуществляет выплаты по кредиту, неснижаемого остатка, равного сумме следующего платежа. Также Законом закреплены дополнительные требования к оказанию дополнительных услуг. В том числе документом закрепляется возможность заёмщика отказаться от их получения.