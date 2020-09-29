Что изменится в законодательстве с 1 октября?

С 1 октября пройдёт индексация денежных довольствий военнослужащим и военной пенсии. Как и бюджетникам, довольствия военным индексируются на три процента. Также автоматически на три процента повысят пенсии военным и бывшим сотрудникам прочих силовых органов.

Помимо этого, с 1 октября на карту «МИР» переведут ряд социальных выплат – пособия по безработице, детские выплаты, пособия для пострадавших в радиационных авариях и пенсии военных и бывших силовиков.

Некоторым категориям граждан прекратят выплаты пособий по безработице. Например, индивидуальным предпринимателям, которые прекратили свою деятельность с 1 марта текущего года и были признаны безработными, им полагалось пособие в размере 12 130 рублей в месяц в течение 3 месяцев (только до 1 октября). А также безработным гражданам, у которых после 1 марта истёк срок получения пособия, и которым из-за пандемии выплаты продлили автоматически также на три месяца (только до 1 октября).

При оформлении полиса ОСАГО снова необходимо наличие диагностической карты. Помимо этого, если у виновника ДТП истёк срок действия диагностической карты, то страховая компания может потребовать самостоятельного возмещения ущерба. Водители, которые во время пандемии оформили ОСАГО без диагностической карты, обязаны предъявить её до 31 октября.

Для продления субсидии на оплату ЖКХ гражданам необходимо заново подавать документы. С 1 апреля из-за пандемии субсидия была продлена автоматически на полгода. Теперь продляться субсидия будет также на шесть месяцев, но только после подачи документов.

Отменяется правило, по которому переплата по налогу могла быть зачислена только на счёт идентичного налога. Теперь переплату по федеральному налогу можно распределить счета любого регионального или местного налога. Но если у гражданина нет задолженностей и пеней по другим налогам, то переплата будет возвращена.

В связи с принятием нового закона с 1 октября физлица могут получить повышенное страховое возмещение в случае проблем у банка. Теперь вместо 1,4 миллиона рублей максимальное возмещение повысят до 10 миллионов, в случае если источником денежных средств на счету являются:

- продажа дома и земельного участка;

- получение наследства;

- возмещение ущерба жизни, здоровью, имуществу, получение соцвыплат и пособий;

- исполнение судебного решения;

- получение гранта в форме субсидии.

Со 2 октября для продления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка родителям снова нужно будет заново подавать заявление. Также со 2 октября снова необходимо уведомлять соцзащиту и ПФР о смене места жительства или пребывания, а также о прекращении выплат.