Что можно будет посмотреть в кинокомплексе «Родина» в новогодние праздники?

До Нового года остались считанные дни и многие уже сейчас задумываются, как провести праздничные выходные. Один из вариантов, который порадует всех от мала до велика — поход в кинотеатр.

С 1 января в прокат выйдет фильм «Последний богатырь: корень зла» и «Конь Юлий и большие скачки». Также продолжится трансляция «Барбоскины», «Семейка Крудс: новоселье» и «Обратная связь». Для совсем юных норильчан по субботам и воскресеньям «Мульт в кино».

Билеты можно приобрести в кассе кинотеатра, в билетном киоске, а также онлайн на сайте или в приложении «Кинокомплекс Родина».

Кроме того, работники кинотеатра подготовили для своих зрителей подарок в виде фотозоны, все желающие могут абсолютно бесплатно сфотографироваться в декорациях либо возле красочной ёлки, установленной в фойе.