Что нового в норильских дворах?

Приёмная комиссия управления городского хозяйства проверила чистоту норильских дворов и то, как местные жэки приготовили свои территории к летнему сезону. На очередном выезде комиссия провела инспекцию на территориях УК "Город", "Северный управдом", "Заполярный жилищный трест" и "Нордсервис".

В этом году если не самым заметным, то уж точно самым высоко технологичным и безопасным можно считать территорию УК "Северный управдом", в ведении этого жэка всего 35 домов, зато каждый двор оснащён системой видеонаблюдения. Съёмка ведётся в высоком разрешении, пишется круглосуточно и сохраняется в течение 30 суток. А в диспетчерской за тем, что происходит на территории в реальном времени, следят специалисты управляющей компании. И это, по словам Романа Сербина, заместителя директора УК "Город" по общим вопросам, приносит немалую пользу и самому жэку, и городу в целом.

"Сама такая камера стоит около трёх тысяч, плюс установка и обслуживание. Может показаться, что это дорогое удовольствие, но учитывая что с их установкой нам теперь не надо тратить много времени и сил на контроль всего, что происходит на территории, такие вложения окупились. Допустим, нужно нам проверить, вывозил ли региональный оператор мусор в установленный срок, в том или ином дворе, просто смотрим видео. Очень удобно следить за тем, как свою работу выполняют подрядчики, нет ли нарушений или отставаний от графика. Ехать никуда не нужно, просто включаем камеру и смотрим. Да и полицейским после установки системы видеонаблюдения частенько помогаем. Они к нам несколько раз в месяц обращаются. Драка произошла, кто-то детскую площадку ломать начал, да много всяких случаев бывает, камеры всё пишут".

Существующую систему наблюдения УК "Северный управдом" планирует расширять и дальше, устанавливая во дворах дополнительные камеры, чтобы исключить наличие "слепых зон" и вести наблюдение за происходящим с нескольких точек. Члены комиссии оценили такой технологичный подход к делу. И решили, что такую удачную идею стоит реализовать и на других территориях, отметил Николай Жигулин, заместитель главы Норильска по городскому хозяйству.

"Я считаю этот опыт положительным, будем рекомендовать его всем управляющим компаниям и, конечно же, при подведении итогов мы этот уникальный опыт учтём. А вот что касается детской площадки… Увы, мы её в очередной раз не увидели на территории данной управляющей компании. За три года её работы они так ни одной за свой счёт не сделали, но надеемся, на следующий год ребятишки в этом районе всё-таки увидят какую-то новую детскую площадку".

Помимо ремонтов подъездов и благоустройства дворов на территории УК "Город" будет облагорожена территория в районе Кайеркан во дворе дома на Строительной, 6 , правда, в рамках программы "Комфортная городская среда". Здесь к концу лета установят урны, скамейки, сделают новое освещение.

А вот УК "Город" пожелание управления городского хозяйства по созданию детской площадки за счёт собственных средств в этом году выполнила. Речь идет о кайерканском дворе на ул. Строительной, 1в. Здесь благоустройством дворовой территории занимались три года: раскрашивали дома, облагораживали детскую площадку. В этом году начатое довели до ума, сделав новые ограждения у игровой зоны и смонтировав современный игровой комплекс. Рассказал Павел Беляков, генеральный директор управляющей компании УК "Город": "Сначала мы облагородили цокольный уровень домов, раскрасив их граффити, потом мы убрали старые, почти разрушенные поребрики и сделали новые. А в этом году мы уже установили новое оборудование на детскую площадку. Мы буквально на днях всё закончили и готовы ввести её в эксплуатацию. Сам комплекс обошелся примерно в 700–750 тысяч, плюс доставка, установка, ещё недешёвым получилось само ограждение площадки. Обычно управляющие компании экономят на нём, просто нарезая и сваривая их из обычной арматуры, но мы решили, что это будет некрасиво и заказали специальные ограждения. При этом на весь этот комплекс квартиросъемщики ни копейки не потратили. Всё это мы делали за счёт собственных средств из того, что заработала компания".

Ещё одно примечательное место для отдыха теперь появилось и во дворе дома на Комсомольской, 42, в Центральном районе. Небольшую зелёную зону удалось превратить в настоящий сказочный парк. В прошлые годы там положили плитку и поставили бетонную разметку территории, а в этом году зелёные зоны засеяли свежей травой и установили так называемые малые архитектурные формы – сказочных персонажей, а заодно несколько скамеек и детские качели. "Получилось довольно уютно, – поделился своими впечатлениями Николай Жигулин. – Посмотрите, какие замечательные композиции, которые установила управляющая компания. В городе появилось ещё одно очень живописное, комфортное место для отдыха горожан и, что самое главное, с бурной растительностью, которой так не хватает горожанам".

Ещё одна сказочная площадка расположилась на территории УК "Нордсервис" на Хантайской, 37. Там управляющая компания решила провести эксперимент, установив в игровой зоне вместо современных игровых комплексов из металла и пластика деревянные фигуры, скамейки и качели. Так на площадке появился домик из сруба, Баба-яга и качели в виде внушительных размеров "Дракара" – ладьи викингов. Если новые украшения переживут лето, то в следующем году ЖЭК планирует продолжить оформлять эту детскую площадку в подобном стиле. В целом же комиссия осталась довольна проделанной управляющими компаниями работой, а главное, чистотой в городе, которую УК навели на своих участках, несмотря на то, что традиционного общегородского субботника в этом году не было.