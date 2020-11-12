Что такое навигационный контроль?

Речь шла о работе системы навигационного контроля за дорожной техникой и системы видеонаблюдения на объектах улично-дорожной сети.

- В соответствии с условиями муниципальных контрактов на содержание улично-дорожной сети муниципального образования г. Норильск обслуживающая организация обязана оборудовать всю технику, задействованную при работах, аппаратурой спутниковой навигации для контроля за её передвижением. Система в реальном времени отображает все машины, которые в данный момент находятся на улично-дорожной сети. При помощи данных навигационного контроля можно отследить, в том числе, и всю траекторию работы автомобилей, сделать сводные отчёты и т. д. Метод, главным образом, позволяет оперативно контролировать подрядные организации, сверять фактический выход. У нас отображён весь список техники, можно посмотреть, кто и где работает в данный момент, - рассказал Андрей Шрайнер.

Впрочем, это ещё не все ноу-хау.

- Для мониторинга обстановки на улично-дорожной сети введена система видеонаблюдения. На данный момент она состоит из 31 камеры, 16 из которых установлены на автодороге Норильск-Алыкель. Эти камеры, главным образом, необходимы для мониторинга неблагоприятных погодных условий. Восемь видеокамер установлены на территории тёплых автобусных остановок - В Талнахе на улице Спортивной, на автовокзале две остановки, В Норильске на Ленинском проспекте, 33, и в Кайеркане на улице Победы. Также в этот комплекс входит пять видеокамер, установленных на улице Строителей в районе автовокзала Талнаха, которые предназначены для фиксации нарушения правил дорожного движения, а также чтобы «ловить» таксистов и водителей, которые постоянно создают помехи для движения маршрутных транспортных средств на автобусной остановке «Торговый центр», останавливаясь на длительное время на стоянку. Все данные с этих камер записываются на сервер, и уже сотрудник ГИБДД просматривает материал, при выявлении нарушений составляет административный протокол. Камеры на автобусных остановках предназначены для предотвращения и фиксации факта вандализма со стороны граждан, а также для оперативных мер в случае поломки автоматических дверей, - добавил он.