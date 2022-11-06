Чтобы не погасло

Напомним, в нашем городе уже шесть лет действует муниципальная программа реформирования и модернизации жилищно–коммунального хозяйства. Как рассказал Антон Кривощёков, главный специалист отдела электроэнергетики и автоматизации УГХ администрации Норильска, замена осветительного оборудования на современное светодиодное является одним из пунктов этой программы. Специалисты уже заменили более 7,5 тысячи светильников внешнего и внутреннего освещения в городских учреждениях спорта, культуры, общего и дошкольного образования. Только в нынешнем году намечена замена более 3,2 тысячи приборов освещения. Это обойдётся городской казне более чем 11 млн руб.

– Новые светильники обладают высокой энергоэффективностью, требуют меньше затрат на обслуживание, ремонт и замену. Кроме того, они безопасны для окружающей среды, поскольку при изготовлении ламп не используются вредные вещества, такие как ртуть. Поэтому они не подлежат специальной утилизации, — пояснил специалист.

В качестве примера действенности подхода Антон Кривощёков привёл оснащение Городского центра культуры — в залах и коридорах здания поменяют 131 светильник с лампами накаливания и люминесцентными лампами. Только в малом зале обновили 80 приборов освещения. Также учреждением заключён договор на замену светильников во всех подсобных, складских и технических помещениях, на лестничных пролётах. Это ещё порядка 50 приборов. И если раньше затраты учреждения на электричество в зимний период составляли от 70 тыс. руб. до 130 тыс. руб. в месяц. Новое оборудование позволит экономить от 10 тысяч до 30 тысяч рублей ежемесячно.

– На первый взгляд, это немного. Но окупаемость для светильников внутреннего освещения составляет два–три года, а новые лампы работают длительное время, и это в итоге даст необходимый эффект. Прежние менее экологичные технологии уходят в прошлое навсегда. Это касается и люминесцентных, и ртутных ламп, — отметил Антон Кривощёков.

В этом году работы ведутся и в ряде других городских учреждений, в том числе в подразделениях Центральной библиотечной системы Норильска. В следующем году на муниципальных объектах планируется заменить более 5 тысяч светильников. В том числе в учреждениях образования — более 2 тыс. шт., культуры — более 1,5 тыс. шт., спорта — более 1 тыс. шт. На это направят до 25 млн рублей. Финансирование подпрограммы на 2023 год по сравнению с текущим годом выросло на 14 млн рублей.