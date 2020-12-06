Чтобы впредь не повторилось

Международная консалтинговая компания ERM дала своё заключение о причинах аварии, произошедшей в районе ТЭЦ–3 29 мая 2020 года, а также подготовила рекомендации по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

В частности, компании предлагается провести оценку всех других резервуаров на предмет устойчивости фундамента по отношению к активной зоне вечной мерзлоты с учётом тенденций к потеплению климата. Если будет установлено, что существует значительный риск разрушения резервуаров, вывести их из эксплуатации.

Экологический консультант также отмечает ошибку при установке свай (что выяснилось уже после аварии) и считает необходимым обратить внимание на места установки боновых заграждений и наличие путей доступа к ним для оперативной локализации аварии. Кроме того, «Норникелю» рекомендовано обновить план ликвидации аварийных разливов и провести учебно–тренировочные занятия по реагированию на аварийные ситуации.

Совет директоров компании обсудил с ERM результаты исследования экологических консультантов. С учётом их рекомендаций в перспективе будет разработан план соответствующих мероприятий.

Председатель совета директоров «Норникеля» Гарет Пенни поблагодарил ERM за содержательный отчёт и важные рекомендации. «Отчёт был подготовлен в сложных условиях. Важно, что признанная компания мирового класса провела независимый анализ событий и мер реагирования компании, — отметил он. — По следам майских событий уже достигнут значительный прогресс, но многое ещё предстоит сделать. «Норникель» сохраняет полную приверженность достижению необходимого прогресса в области охраны окружающей среды с целью обеспечения соответствия его деятельности мировым стандартам».

По словам Сергея Дяченко, первого вице–президента — операционного директора «Норникеля», независимо от причин аварии компания берёт на себя ответственность за полную ликвидацию её последствий. Он также рассказал о мерах, предпринимаемых компанией в этом направлении: «Выводы ERM подтвердили, что появляются новые риски, связанные с изменением климата, и мы должны совершенствовать управление такими рисками. Мы приступили к проведению комплексного анализа управления экологическими рисками. Уже внедрён ряд новых инструментов корпоративного управления, в том числе комитет по управлению рисками под председательством президента компании. Что касается физических рисков, то мы модернизируем службу мониторинга вечной мерзлоты и разрабатываем систему оценки фундаментов сооружений. Проводится спутниковая съёмка, изучается состояние опорных свай и температура грунтов посредством геологического бурения, установки тензометрических датчиков и датчиков температуры, а также ведётся модернизация диагностического центра Заполярного филиала и лаборатории вечной мерзлоты. Бюджет капитальных вложений, направленных на повышение промышленной безопасности объектов инфраструктуры Норильского промышленного района, составляет 100 млрд руб. Мы по–прежнему твёрдо намерены делать всё необходимое для минимизации рисков воздействия на окружающую среду. Мы также подтверждаем нашу приверженность проведению полной реабилитации территорий, пострадавших от аварийного разлива дизельного топлива».