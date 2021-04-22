Инвазивные чужеродные виды – биологические элементы, которые попадают в регион в связи с деятельностью человека, где они сами не обитают в естественной среде и являются тем самым значительной угрозой местным сообществам. Учёные опасаются, что семена растений, насекомые и микроорганизмы, завезённые в Арктику с материка, могут адаптироваться в уязвимых северных районах. Инвазивные чужеродные виды могут приживаться и вытеснять местные виды, а также представлять угрозу для целых экосистем. Повышают риск распространения чужеродных видов в Арктике и климатические изменения.

Проект реализуется под руководством Норвежского института природных исследований NINA, в сотрудничестве с Министерством сельского и лесного хозяйства Финляндии и Шведским агентством по охране окружающей среды. Центральным партнером в реализации проекта в России является Национальный парк «Русская Арктика».

– Инвазивные чужеродные виды представляют угрозу для биоразнообразия не только во всем мире, но и в Арктике, – объясняет руководитель проекта Норвежского института природных исследований (NINA) Йорн Томассен. – Наша цель – проинформировать путешественников о том, что в их силах помочь решить эту проблему. Семена, застрявшие на горных ботинках, паразиты – на рыболовных снастях и т. д. Простыми мерами возможно избежать распространения подобных «безбилетников».

По мнению авторов проекта, чтобы избежать распространения инвазивных видов в Арктике, туристам и путешественникам перед отъездом нужно просто вычистить щеткой, пропылесосить и помыть свои вещи: сумки, одежду, обувь, снаряжение. Рыболовные снасти следует продезинфицировать. Подобные простые меры защитят местные уязвимые растения и животных в Арктике.