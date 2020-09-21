Да будет тепло

Николай Тимофеев, исполняющий полномочия главы города, объявил о старте отопительного сезона. Данное решение было принято в целях предотвращения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также в целях недопущения распространения случаев новой коронавирусной инфекции.

С просьбой о запуске отопительного сезона к Николаю Тимофееву обратились не только участники штаба, но и главный санитарный врач по Норильску, начальник Территориального отдела в городе Норильске Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю Андрей Першин.

18 сентября Николай Тимофеев подписал распоряжение о начале отопительного сезона с 21 сентября.