МАУ ИЦ «Норильские новости»

Да будет тепло

Да будет тепло

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Да будет тепло

С 21 сентября в домах нашего города начали включать отопление. Данное решение было принято на заседании штаба по предупреждению распространения на территории Норильска коронавирусной инфекции.

Да будет тепло

Николай Тимофеев, исполняющий полномочия главы города, объявил о старте отопительного сезона. Данное решение было принято в целях предотвращения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также в целях недопущения распространения случаев новой коронавирусной инфекции.

С просьбой о запуске отопительного сезона к Николаю Тимофееву обратились не только участники штаба, но и главный санитарный врач по Норильску, начальник Территориального отдела в городе Норильске Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю Андрей Першин.

18 сентября Николай Тимофеев подписал распоряжение о начале отопительного сезона с 21 сентября.

21 сентября в 13:58 1610
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