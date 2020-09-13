Да здравствует почта!

Интересно, что первое почтовое отделение в наших северных краях появилось в 1879 году на месте нынешнего Туруханска. Отсюда до революции 1917 года почтарь–кольцевик отправлялся по всему Таймыру, один заезд длился около года. Понятно, что привезённые газеты, журналы, письма ценились дороже золота. Известно, что Дудинская окружная контора связи появилась с рождением Таймырского национального округа в 1931 году. К 1940 году на перевозке почты по всем северным трактам края было занято 12 собак, 569 оленей и 1788 лошадей. Почтовых работников на Таймыре встречали как героев. Было удачей, если раз в полтора месяца доставляли письма и телеграммы, а раз в квартал – газеты.

Первые шаги

В начале 1930–х к подножию Норильских гор, где работала экспедиция геологов «Норильстроя», с оказией из Москвы передавали через Красноярск и Дудинку почтовые карточки, письма и посылки. Регулярным почтовым сообщением озаботился начальник норильского строительства Владимир Матвеев, его Приказ № 27 от 7 сентября 1935 года предписывал при II отделе «Норильстроя» организовать почтово–посылочную экспедицию с «резиденцией в Норильске». Заметим, что в тексте этого приказа датой организации экспедиции значится 5 сентября. Так в Норильске появилась первая официальная почта. В Дудинке вскоре организовали экспедиторский пункт, где скапливались корреспонденция и посылки. Занимались почтовыми вопросами заведующий и экспедитор из числа заключённых. В Норильске же сидельцам доверили должности двух регистраторов и заведующего почтовым бюро. Норильчане с разрешения Матвеева пользовались и «живой связью» (для срочной отправки документов, а это были и уголовные дела): посылали надёжных людей на лыжах, которые через 10–12 километров передавали друг другу важные пакеты.

Первая норильская почта находилась в балке, первоначально построенном заключёнными для семьи репрессированного профессора–геолога Алексея Розанова, одного из первооткрывателей восточных флангов месторождения Норильск–1, учителя Авраамия Завенягина по МГА. А в соседнем балке разместили ручную телефонную станцию, позднее она находилась на первом этаже управления лагерем, на углу Октябрьской и Заводской улиц, где заключённые получали документы об освобождении. Почта обеспечивала единственную связь сидельцев Норильлага с родными. К 1939 году почтовые отделения уже были во всех лагерных пунктах. Завенягин, понимая, что с площадями крайне сложно, разрешил размещать на почте и библиотеки.

Всё для Победы!

Норильское отделение связи, к 1939 году уже находившееся в подчинении края, занимало небольшое помещение, и жители посёлка постоянно жаловались на тесноту и очереди. Ожидание новоселья затянулось на годы. Во время Великой Отечественной войны труженики Норильского комбината постоянно отправляли на фронт посылки. Только в 1943 году, к 25–й годовщине Красной армии, из Норильска переслали 16 тысяч килограммов груза на 75 тысяч рублей, а к 7 ноября коллектив комбината отправил вагон с праздничными посылками на 150 тысяч рублей. Шли и индивидуальные посылки в госпитали страны. Норильчане, сами многого не имея, старались отправлять всё, что так необходимо было бойцам — от вязаных носков и тёплого белья до валенок и полушубков.

Новое почтовое отделение связи открылось на улице Октябрьской, 12, победной весной 1945 года. К этому времени Норильской конторе связи передали для работы телеграфный провод Норильск — Дудинка, находившийся до этой поры в ведении комбината.

Норильск рос, и к 1955 году посёлки в его окрестностях получили свои почтовые адреса, была упорядочена нумерация домов и индивидуальных построек во всём городе, зарегистрировали адреса всех организаций и учреждений. Всё это значительно облегчило работу почты.

В 1956 году в Норильске было уже 16 отделений связи. А через год в некоторых из них установили невиданные ранее телетайпные аппараты, за считанные минуты отправлявшие телеграммы на материк. Желающих воспользоваться новой услугой было чрезвычайно много, особенно в праздничные дни, так что отделениям связи приходилось работать до девяти вечера.

Посылочный бум

В декабре 1960 года местные власти обеспокоил настоящий посылочный бум. К новогодним праздникам из отлично снабжавшегося в ту пору Норильска на материк любимым родственникам заботливо отправили более 50 тонн посылок. В качестве подарков в них в основном были продукты — сахар, масло, мясо и... без счёта валенок. По понятным причинам вскоре был наложен запрет на подобные отправления. На почте зорко проверяли все посылки.

В 1960–е почтовая служба в нашем городе стремительно развивалась. Долгожданным событием стало открытие в 1962 году первого междугородного телефонного пункта. Пять лет спустя норильчане уже пользовались услугами 21 отделения связи. Около 100 почтальонов за сутки доставляли, кроме писем, 80 тысяч экземпляров газет и журналов. И чтобы им работалось полегче, в подъездах на первых этажах было установлено около двух тысяч абонементных шкафов на 11 520 квартир, заменивших дверные почтовые ящики. Норильчане в ту пору выписывали рекордное количество журналов и газет: только за девять лет подписка увеличилась почти в пять раз.

Старожилы помнят, с какой радостью в 1974 году горожане устремились на открытие центрального городского Дома связи на Комсомольской, 33. Городская газета сообщала, что первому посетителю вручили сувенир на память и подарили бесплатный часовой разговор по межгороду. Да, тогда в этом огромном здании поражали комфорт и дизайн помещений первого этажа. Зал междугородной телефонной и телеграфной связи, оснащённый самым современным оборудованием, работал круглосуточно.

Наши дни

Прошли годы… Мы недавно, пообщались с норильчанами, пришедшими за посылками, и с работниками 2-го почтового отделения. Горожане довольны перечнем и качеством предоставляемых услуг. Если раньше на почте оказывали по большей части универсальные почтовые услуги – доставка письменной корреспонденции и периодических изданий, подписка, выплата пенсии, то сейчас – около сотни услуг: приём коммунальных платежей, оплата налогов, штрафов, детских садов, прием платы за сотовую связь. В любом почтовом отделении можно застраховать жизнь, здоровье и имущество, приобрести лотерейный билет. В отдалённых населённых пунктах именно благодаря почте жители могут купить продукты питания и товары первой необходимости. При помощи сотрудника почты, оснащённого мобильным почтово-кассовым терминалом, на дому можно оплачивать коммунальные и другие платежи, доставку мелких пакетов, оформлять подписку и многое другое. Большим спросом среди людей старшего поколения, маломобильных групп граждан пользуется сервис по доставке почтальоном на дом продуктов и товаров народного потребления.

Честно сказать, неудобно было отвлекать от дел расспросами столь загруженных работников почты. Но после окончания рабочего дня мы немного поговорили с ветераном Галиной Кошурниковой. Она начинала почтальоном в 19–м отделении, застала время в конце 1990–х, когда под Новый год и 8 Марта разносила полные сумки поздравительных открыток и писем. С появлением интернета жизнь изменилась. Прессы выписывают гораздо меньше, писем почти не пишут, но работы на почте по–прежнему хоть отбавляй.

Галина Васильевна больше 15 лет трудится оператором почтовой связи во 2–м почтовом отделении. Выдаёт пенсии и всевозможные посылки, принимает заказные письма. За восьмичасовую смену обслуживает не менее полусотни норильчан. Говорит, что люди в основном доброжелательные, но бывают и жалобы, когда норильчанам порой приходится дольше ожидать получения из–за зависшей программы. Галина Васильевна считает, что это целая наука — работать на почте. И никто не отменял дружбу и взаимовыручку. С этим тут полный порядок.

Побывали мы и в ближайшем к редакции 5–м почтовом отделении. Поздравив всегда приветливых работников с юбилейной датой, приняли участие в благотворительной акции «Поможем детям!». Каждый норильчанин может приобрести здесь товары, которые помогут интереснее учиться ребятам школы–интерната № 2.

Сейчас у «Почты России» — 86 филиалов и около 42 тысяч почтовых отделений на территории нашей страны. Ежегодно около 380 тысяч почтовых работников России принимают, обрабатывают и доставляют более 1,5 млрд писем, 48 млн посылок и 113 млн единиц денежных переводов на сумму 324,3 млрд рублей. Интересно, что клиенты «Почты России» до 15 октября смогут бесплатно совершить одну международную отправку в качестве компенсации за задержку доставки во время пандемии COVID–19.

Норильскому почтамту, которым недавно стала руководить Алла Владимировна Попова, сейчас подчиняются 367 сотрудников в 36 почтовых отделениях, включая Снежногорск, Диксон, Тухард, Хатангу, самые отдалённые посёлки Таймыра — всего 23 сельских отделения почтовой связи. В самом Норильске действуют 13 почтовых отделений.

С января по август этого года все отделения перевезли около 1 миллиона 120 тысяч тонн почты. Всего было принято 293 605 посылок и 1 632 697 писем, отправлено 28 473 посылки и 598 113 писем. Курьерской почтой EMS доставили 6749 и отправили 7157 пакетов. Это огромный объём работы, и наши труженики почты успешно с ним справляются.

Надеемся, что когда новый руководитель войдёт в курс дела, она подробно поделится с «Заполярной Правдой» тонкостями организации работы «Почты России» на территории Норильска. А пока мы поздравляем всех самоотверженных тружеников с 85–летием родной почты и желаем отличной работы на благо норильчан.

Фото автора и из архивов Музея Норильска и почтамта