Даёшь весну!

- Мы склонны считать, что лето предстоит тёплое и сухое, – говорит Светлана Астахова, начальник отдела гидрометобеспечения Таймырского центра по гидрометеорологии. – Осенью и зимой в Заполярье выпало большое количество осадков. В ноябре, к примеру, их было больше вдвое: норма - 38,4 мм, а по факту – 72,9 мм. Так что, скорее всего, чтобы «догнать» среднегодовое значение по осадкам, лето и осень не должны «грешить» излишними дождями.

Синоптики из года в год повторяют, что климат цикличен, средняя длина цикла — около 15 лет. Это означает, что раз в 15 лет повторяется то или иное «отклонение» - на самом деле это типичное состояние погоды, которое люди просто склонны забывать. Потому мнение старожилов о том, что «в мои-то годы было холоднее», специалисты склонны считать мифом – это подтверждает и наука.

– Ни о каком глобальном потеплении мы не говорим. Для этого нужны серьёзные научные исследования климата, основанные на нескольких десятках лет наблюдений. Но климату, как мы уже отмечали, свойственна цикличность, и холодные годы сменяются более тёплыми. Просто люди не ведут серьёзных наблюдений за погодой, и им кажется: вот раньше были морозы, не то что сейчас! Но, поверьте, есть они и сейчас. И будут ещё, - делится Светлана Астахова.

Это не означает, что годы не бьют рекорды по высокой или низкой температуре, а лишь то, что в итоге среднегодовое значение осадков и температуры в целом будет одинаковым. Зима 2020-2021, например, стала рекордсменом по низким показателям: среднемесячная температура февраля ниже сразу на 10 градусов и составила -36,1С. При этом максимальный холод февраля зафиксирован на отметке -45,5С. В январе было ещё холоднее – минус 48,6С. Зато в новом году снизилось количество осадков, и это – тоже цикличность разных лет. Нет оснований говорить, что мы наблюдаем погодные отклонения, считают специалисты.

- Эта зима была очень холодной. У нас установился сибирский антициклон, не дававший проходить на территорию циклонам, - они уходили южнее. Вообще весной и летом движение циклонов идёт с юго–запада, зимой — с северо–запада. За Уралом характер погоды зимой напрямую зависит от сибирского антициклона. Он формируется в Якутии, именно поэтому там располагается полюс холода. И когда антициклон прорывается на Таймыр, у нас устанавливаются самые трескучие морозы. «Живёт» антициклон обычно с декабря по февраль, а в марте–апреле уже начинает разрушаться, - говорят специалисты.

Пока циклон пытается удержать свои позиции. Интересно, что на юге Таймыра в марте синоптики периодически фиксируют сильные морозы - до -45С и ниже. Такого не было уже несколько лет. Учитывая опять же цикличность климата, рано или поздно холодный март повторится.

Но вряд ли это случится в этом году. В наступившем марте, по предварительным прогнозам, полученным из Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается значительное потепление: среднемесячная температура ожидается около минус 20-25С, что на 2-3С выше средних многолетних значений. Преобладающая температура: ночью - минус 26-31С, днём - минус 21—25С, в последней пятидневке ожидается потепление: ночью - до минус 7-12С, днём - до минус 1-6С. Месячное количество осадков составит 11-40 мм, что около и порой меньше среднего многолетнего количества. Обычные среднемесячные значения апреля - минус 13,8С, мая — минус 5,1 С. Это ещё раз подтверждает северную тенденцию: весны как таковой у нас в последнее время не бывает, происходит резкий переход от зимы сразу к лету.

Норильская метеостанция даёт прогноз погоды дважды в сутки: днём, в 15.00, - на предстоящие сутки, вечером идёт уточнение. Утром действует ночная сводка. Замеры погоды делаются каждые три часа. Таймырский центр по гидрометеорологии располагает шестью точками, расположенными преимущественно на юге и востоке Таймыра (Исток, Потапово, Волочанка, Кресты, Караул, Снежногорск). По идее, станции должны быть расположены по четырём направлениям: север, юг, запад, восток. Нам больше интересны север и запад, поскольку все процессы к нам идут с запада на восток.

- Мы даём наиболее точные сводки на трое суток: чем больше срок прогноза, тем меньше его точность. Например, вероятность совпадения долгосрочного прогноза на месяц вперёд — всего 60–70%, а в случае с краткосрочными прогнозами — уже 87%. У нас территория особенная — она малоизучена и очень сложна для прогнозирования, здесь часто происходят «температурные качели», на порядок реже свойственные другим территориям страны. Считается, что чем севернее местность, тем труднее предсказать там погоду - это касается всех северов, не только Норильска. К тому же наш участок охватывают всего два спутника, поэтому о длительных точных прогнозах говорить не приходится: опираемся на многолетние значения и надеемся на лучшее, - резюмирует Светлана.

В самом деле, почему нет? Ведь порой случаются приятные неожиданности: как в прошлом году, например, когда в Норильске задалась ранняя весна, затем довольно быстро установилась комфортная погода, практически как на материке. И хотя температурные показатели в июле были всего на 1,1С выше нормы (+15,3С), в августе – сразу на 6С (норма – плюс 11,3С, фактически – плюс 17,2С)! Так что давайте верить в то, что весна будет яркой и тёплой! И пусть для всех нас это станет сюрпризом!