Дайверы Норильска побывали в экспедиции на поисках затонувшего самолёта АН-2

В экспедицию отправились 12 человек. Выделили два района поиска – в районе южного Нералаха (где эхолотом летом определили очертания затонувшего объекта), а также у перешейка реки Капчук, впадающей в Ламу (на это место указывали некоторые опытные тундровики). Для поиска затонувшего самолёта дайверы использовали телеуправляемый подводный аппарат, а также совершили подлёдные погружения.

- Поскольку фактического подтверждения легенды нет, я допускаю, что и самолёта нет, но если он всё же действительно затонул, очень хочется его найти. К сожалению, в этот раз наши усилия не увенчались успехом: вода была прозрачной, но явно не хватало света для подробного изучения выбранной акватории. Во время погружений тоже не увидели на дне ничего особенного, - рассказывает руководитель дайв-клуба «Норд» Евгений Бабич. – Чтобы погрузиться, пришлось выпиливать майну в метровом льду. Во втором месте поисков погружений уже не вели, поскольку глубина там очень серьёзная до 45 метров, а у нас уже не хватало воздуха.

Тем не менее оставлять идею дайверы не планируют. Сейчас была зимняя «разведка боем», говорят они, поиски продолжатся летом – на 30 июля намечен старт новой экспедиции, которой, возможно, повезёт больше.

- Если мы и найдем самолёт, он останется на дне, максимум поднимем груз с борта на поверхность. Я вообще сторонник того, чтобы всё сохранить в первозданном виде – в таком случае подобные артефакты становятся очень интересными для туристов-дайверов, как это происходит в самых разных уголках планеты, - заключил собеседник. – Тем более в основном местные озёра демонстрируют пустынный «лунный» пейзаж дна, и такие объекты только добавят интереса погружающимся.