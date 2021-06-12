Далеко, но близко

Дмитрий Карасев осмотрел объекты благоустройства посёлка, пообщался с жителями и рассказал о планах по дальнейшему развитию территории.

Вместе с главой Норильска Снежногорск посетили его заместители по социальной политике, территориальному развитию и городскому хозяйству. Также в состав рабочей группы вошли руководители управлений, предприятий и организаций города.

Одной из тем обсуждения стала реализация строительных контрактов и проектов по благоустройству. Так, делегация побывала на территории, где будет обустроен детский парк «Бригантина». После выполнения строительно–монтажных и электромонтажных работ в зоне отдыха проложат пешеходные дорожки, оснастят системой освещения и установят игровое оборудование.

– В наших интересах, чтобы и в самых дальних уголках Большого Норильска были все условия для полноценного развития детей, их социальной адаптации. Важно создавать так называемые места силы, где ребята смогут комфортно и интересно проводить свободное время, — сказал Дмитрий Карасев.

Подрядчик уже определён. В ближайшее время будут заключены контракты для работы над «Бригантиной» и «Зелёным двориком» — ещё одной территории с прогулочными дорожками, беседками и альпинарием — декоративной каменистой горкой. Впоследствии будет благоустроена и территория храма Сретения Господня с частью городского парка имени Николая Урванцева.

В рамках дополнительного финансирования, выделенного по итогам встречи главы Норильска с президентом «Норникеля» Владимиром Потаниным, стало возможным реализовать ещё несколько немаловажных мероприятий — это замена инженерных систем в зданиях школы, больницы и детского сада, а также строительство очистных сооружений в посёлке.

На изготовление оборудования для очистных сооружений уйдёт порядка 6–8 месяцев. Поставка ожидается в 2022 году. До тех пор глава Норильска поручил ответственным лицам подготовить площадку под строительство модульных зданий.

Со следующего года в Снежногорске планируется провести ряд природоохранных мероприятий. В их числе уборка и озеленение территории, ликвидация несанкционированных свалок.

На сегодняшний день готова дорожная карта запуска завода по утилизации мусора. По плану уже в октябре должна начать работу мусоросжигательная установка. При этом необходимо ликвидировать свалку, образовавшуюся ещё в 1971 году.

– Завод готов утилизировать 40 кубометров мусора в сутки. С подрядчиком мы будем решать, как в ближайшие 3–5 лет навести порядок на этом участке, — пояснил и. о. заместителя главы Норильска по городскому хозяйству Анатолий Береговских.

Затронул глава города и вопрос привлечения в посёлок квалифицированных кадров.

– Следует рассмотреть возможность командировать в Снежногорск врачей узкой специализации на одну–две недели, чтобы жителям посёлка не приходилось ездить на обследование в Норильск, а можно было получить консультацию на месте. Тем более снежногорская больница относится к городской больнице № 1. То же касается и педагогов. Учитывая то, что формат командировок для них не совсем подходит, стимулировать потенциальных работников нужно финансово, — предложил Дмитрий Карасев.

– Подъёмные для младшего медперсонала сегодня составляют 300 тысяч рублей, их размер можно увеличить до 500 тысяч рублей. Для врачей и учителей также можно повысить выплаты. Это позволит поднять уровень мотивации, — добавила заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева.

Дмитрий Карасев дал поручение проработать возможность включения в муниципальную программу отдельной строкой вопросов стимулирования приезжающих в посёлок специалистов.

Помимо прочего, во время поездки подняли тему организации в отдалённом районе Норильска розничной торговли и общественного питания. Эти же вопросы Дмитрий Карасев озвучил на совещании, состоявшемся по итогам визита в Снежногорск.

– В посёлке нет сейчас точки общепита, отвечающей запросам жителей. Речь идёт о комплексных обедах в будни и проведении праздничных мероприятий. Что до ассортимента магазина, считаю нужным наладить взаимодействие с одной из торговых сетей Норильска для работы в посёлке. Если говорить о будущей столовой или кафе, меню в этом заведении должно быть высокого качества и при этом доступным по цене, — отметил глава города.

На совещании также сообщили, что к нынешней осени планируется увеличить частоту вертолётных рейсов между Снежногорском и Норильском.

– Календарь полётов следует составить таким образом, чтобы каждый житель Снежногорска мог слетать в Норильск в любое удобное время, в том числе на выходные. Также в ближайшее время нужно рассмотреть вопрос субсидирования авиаперевозок по данному маршруту и вынести его на осеннюю сессию горсовета, — подчеркнул Дмитрий Карасев.

Здание аэровокзала в посёлке готовят к трансформации, в рамках дополнительного финансирования планируется возведение модульного здания для ожидания рейсов. Глава Норильска поручил начальнику Снежногорского территориального управления Светлане Горовой определить место для строительства объекта. Там необходимо будет провести отсыпку участка и другие подготовительные работы.

Летом 2021 года в Снежногорске могут преобразиться фасады двух корпусов детского сада. В процессе разработки находятся и проекты световых конструкций. Варианты праздничной иллюминации будут отражать уникальность территории. Эскизы светового оформления Дмитрий Карасев пообещал представить на обсуждение жителям Снежногорска.