Дан старт возведению лицея имени Владимира Долгих

На церемонии присутствовали глава Норильска Дмитрий Карасев и президент «Норникеля» Владимир Потанин. Градоначальник напомнил, что строительство лицея – часть программы большого преобразования Норильска:

– Сегодня мы стали свидетелями знакового события, ставшего возможным благодаря участию компании «Норникель». Лицей по праву станет центром городской образовательной системы, в корне изменив её. Это не просто школа, а новое общественное пространство для творческих и спортивных занятий. В обучении будут использоваться практики лучших образовательных учреждений страны. Я благодарю «Норникель», при финансовой поддержке которого строится этот объект, и лично Владимира Потанина, выступившего инициатором создания подобной инновационной школы в Норильске.

Глава города также отметил, что Владимир Долгих, чьё имя будет носить лицей, внёс огромный вклад в историю города и Норильского горно-металлургического комбината, потому присвоение учебному заведению его имени послужит достойным признанием его заслуг.

Именно на личность такого масштаба — дважды героя соцтруда — должны стремиться быть похожими ученики лицея, считает Владимир Потанин:

– Важно, чтобы у ребят было желание равняться на столь заслуженного и известного на этой земле человека. Учитесь, получайте знания, ребята! Для вас строят не просто красивое здание, а настоящий центр притяжения, располагающий широкими возможностями для занятий наукой и спортом, что позволит поддерживать высокий образовательный уровень.

По мнению президента «Норникеля», ресурсы лицея должны быть доступны не только его учащимся, но и ребятам из других школ. Помимо этого, здесь могут проводиться курсы подготовки для преподавателей всех общеобразовательных учреждений города.

Владимир Потанин подтвердил, что открыться лицей должен в 2025 году. Он также подвёл промежуточные итоги реализации комплексного плана социально-экономического развития города, отметив, что норильчане могут видеть первые шаги в масштабной уборке территории, строительстве жилых домов на ул. 50 лет Октября, сносе ветхих сооружений, работе над реконструкцией ЗГУ. Он подчеркнул, что важные для горожан проекты будут выполнены в срок и в запланированном объёме:

– Конечно, в это трудное время некоторые наши планы придётся сдвигать, но то, что мы уже обещали, сделаем «кровь из носа». Напомню, что компания участвует в комплексном плане серьёзной суммой средств — более 80 млрд рублей. И ещё 150 млрд рублей выделяет дополнительно на ближайшие годы, чтобы воплотить в жизнь те мероприятия, которые не вошли в программу. Сегодня мы свои обязательства выполняем, будем выполнять их и дальше.