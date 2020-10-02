Дата-центр — BitCluster Nord в Норильске

Главный офис BitCluster находится в Швейцарии. По мнению Александра Пестрякова, председателя Горсовета Норильска, это закономерный процесс, поскольку именно территории Арктики наиболее экономически выгодны для размещения центров обработки данных (ЦОД).

На искусственное охлаждение зданий центров обработки данных требуются значительные энергозатраты, а на арктических территориях такой проблемы не возникнет – дата-центры будут охлаждаться естественным способом, - пояснил он.

В нашем регионе цена электроэнергии одна из самых низких по стране, но при этом она очень стабильна и надёжна, а это самый важный показатель для эффективного майнинга. BitCluster заключил прямой договор с Норильско-Таймырской энергетической компанией.

В 2019 году Александр Пестряков лично принимал активное участие в переговорах с потенциальными инвесторами и предлагал северный город для строительства дата-центров. Публиковал информационные материалы в федеральных изданиях, выступал с данной идеей на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге. Спикер подчеркнул, что строительство стало доступно только с появлением высокоскоростного интернета.

- Уверен, что это только начало цифровой реальности Норильска. У нас есть ВОЛС, есть энергетические мощности, есть кадры, есть инфраструктура. Я убеждён, что любая власть должна мыслить на десятилетия вперед, прогнозировать развитие технологий и урбанистики. Только тогда города в Арктике будут развиваться по интенсивному пути. Строительство ЦОДов в Арктике позволит привлечь туда крупные инвестиции, что, несомненно, станет драйвером развития регионов, - резюмировал Александр Пестряков.

Для справки, дата-центр или центр (хранения и) обработки данных (ЦОД/ЦХОД) — это специализированное здание для размещения (хостинга) серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов к каналам сети Интерне.