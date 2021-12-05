Дед Мороз и лето

Нестареющая классика

Так куда же норильчане собираются на новогодние каникулы, и во сколько им это обойдётся? С этим вопросом «Заполярная правда» обратилась к профессионалам, а именно к руководителю туристического агентства «ВАЭЛ–тур» Эльвире Панфиловой. Специалист отметила постоянство норильчан в выборе направлений.

– Если говорить о бюджетном массовом туризме, то самых популярных новогодних направлений три — это по–прежнему Турция, Египет и Куба. В прошлом году большим спросом также пользовалась Танзания, но сейчас полёты в эту страну отменены. Зато возобновилось сообщение с Египтом, — поясняет Эльвира Панфилова. — Отмечу, что привлекательность этих стран обусловлена простотой логистики, удобной при массовом, бюджетном и семейном отдыхе. К тому же они входят в список государств, с которыми у Российской Федерации есть соглашение о взаимном признании вакцин. Таким образом, если вы успели привиться, то лететь в отпуск по данным направлениям можете без проблем. Сдавать ПЦР–тест за 72 часа до вылета нужно лишь тем россиянам, кто ещё не поставил прививку, а также детям старше 12 лет при поездке в Турцию и старше шести — в Египет. Вакцинированным необходимо предъявить QR–код перед посадкой. По прибытии проходить карантин и сдавать тест не придётся. На самих курортах также практически нет ковидных ограничений. Так что отдых будет полноценным, как в лучшие времена. Единственное, стоимость такой поездки будет на 20–30% дороже, чем в прошлом году. Многие отели за время пандемии понесли существенные убытки и теперь пытаются их возместить.

Цена вопроса

Стоимость новогоднего мини–отпуска в жарких странах существенно варьируется в зависимости от даты вылета. Например, семье из трёх человек с ребёнком, которая планирует встретить Новый год на пляже в Турции, 10–дневный отдых с 28 декабря в отеле среднего класса с системой «всё включено» обойдётся в 120 тысяч рублей. А такой же отдых с 5 по 15 января будет стоить ощутимо дешевле — в районе 80 тысяч рублей. В цену входит перелёт из Москвы в Турцию, дорога из Норильска в Москву оплачивается отдельно. Конечно, путёвка может стоить дороже, всё зависит от ваших требований к отелю, его расположению и сервису.

– Отдых в Египте обойдётся чуть дороже, — отмечает руководитель турагентства. — Просто потому, что там теплее, чем в Турции, а значит, направление более востребовано. Если брать те же условия — семья из трёх человек с ребёнком, заезд 28 декабря на 10 дней, средний отель с системой «всё включено», то стоимость отдыха составит от 130 тысяч рублей, а с заездом после 5 декабря — в районе 100 тысяч рублей. Отдых на Кубе стоит ощутимо дороже — 300 и 250 тысяч рублей соответственно. Конечно, цена во многом зависит от выбранного отеля, сервиса и многого другого. Однако большую её часть составляет стоимость перелёта. Тем не менее преимущество Кубы неоспоримо. Она ближе к экватору, и там значительно теплее. В целом список стран, в которые сейчас можно поехать, в особенности тем, кто вакцинировался, довольно внушительный. В качестве альтернативы популярной тройке могу посоветовать все страны Карибского бассейна, Венесуэлу, Мексику, Тунис, Объединённые Арабские Эмираты, Иорданию, Катар, Мальдивы, Сейшелы, Шри–Ланку, Индию, Кипр, Грецию, Македонию. А вот популярный когда–то Таиланд в этом году рассматривать не рекомендую. Теоретически полететь туда можно, но только если уж очень надо. Дело в том, что ситуация в этом государстве совершенно непредсказуемая, условия для въезда меняются чуть ли не каждый день. Помимо этого, чартеры туда не летают, есть только регулярные рейсы из нескольких городов. Российскую вакцину Таиланд пока не признал, а противоковидные ограничения для приезжих весьма суровы. ПЦР–тест необходимо сдавать и при вылете, и по прибытии, а через некоторое время — повторный. Требуются определённые медицинские полисы со страховкой и наличие обязательной суммы на счету. Так что советую выбрать другое направление.

Старушка Европа

Увы, поднять бокал шампанского под бой курантов на Елисейских Полях или увидеть новогодний салют над Рейхстагом в этом году, как и в предыдущем, россиянам не удастся. Туристические визы в эти страны гражданам РФ не выдаются из–за сложной ситуации с COVID–19 в России. Кроме того, наша вакцина по–прежнему не признана в Европе. Однако некоторые государства Старого Света всё же открыли для нас свои границы. Сейчас можно полететь в Сербию, Венгрию, Болгарию, Хорватию. Но в целом ситуация в Европе непредсказуемая.

Русь–матушка

Внутренний туризм, популярный в предыдущие годы, когда большинство внешних направлений были закрыты, сейчас сдаёт позиции. Да и ездить по России северяне предпочитают всё же летом. Зимой норильчане если уж и летят, то в тёплые страны. Впрочем, небольшой процент путешествующих по внутренним направлениям всё же есть. Речь сейчас именно об организованном туризме. В этом случае норильчане ищут в первую очередь хорошие туристические программы. Такими могут похвастаться маршруты по Татарстану, Золотому кольцу, Алтаю и Карелии.

Смажем лыжи

Те, кто предпочитает встречать Новый год с кружкой глинтвейна и на лыжах, неизменно отправляются на горнолыжные курорты. Самая дорогая и престижная мекка любителей крутых скоростных склонов — Швейцария — по–прежнему недоступна для россиян. Но можно легко выбрать хорошую альтернативу.

В России это Красная Поляна и Шерегеш. А вообще, в каждом регионе есть свои горнолыжные базы. Что касается зарубежных курортов, покататься на лыжах сейчас можно в Турции, в Европе такую возможность предоставляет Словения. Хорошие горнолыжные курорты есть и в Словакии, но она российских туристов не принимает. Можно также отправиться в Румынию, но путь туда будет нелёгким, так как у нас нет прямого сообщения с ней.

Сделайте красиво

Что касается VIP–отдыха, то здесь по–прежнему пальму первенства держат Мальдивцы, Сейшелы, Маврикий, Багамские острова и арабские страны. Но отдых в этих местах не каждому по карману. Он обойдётся приблизительно в 3–4 раза дороже, чем, например, в Турции — около полумиллиона на одного человека за несколько дней. При этом туроператоры отмечают, что, несмотря на высокую стоимость и отсутствие какой–либо рекламы для данных направлений, среди норильчан есть те, кто регулярно выбирает подобные курорты для отдыха.

Уходящий вагон

Вообще, северяне — народ предусмотрительный, привыкший планировать отпуск заранее. Однако бывает, мысль о том, чтобы вывезти семью на праздничный отдых приходит внезапно. Не поздно ли? Отдыхать никогда не поздно.

Да, отпуск лучше планировать за четыре–семь месяцев. Особенно если мы говорим о VIP–направлениях. Ведь если турист желает виллу на воде или, скажем, тапочки определённого цвета, то, конечно, необходимо заранее всё организовать. Но если рассматривать Турцию, Египет и Кубу, то путёвки туда можно без больших переплат купить и сейчас. Тут проблема будет не в ценовой разнице, а в качестве сервиса. То есть сумму потратите ту же, но отель, возможно, будет не тот, который вы хотели.

Ветер перемен

В целом, ситуация с доступными туристическими направлениями в период пандемии весьма переменчива. Так что, собираясь в отпуск за границу, обязательно перепроверьте, как обстоят дела в стране, которую вы выбрали для отдыха. Кстати, тем путешественникам, кто обращается в туристическое агентство, о подобных изменениях сообщает специалист.