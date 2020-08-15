Дел по дому хватает

Капремонты

– Расскажите о капремонте домов. Весь ли запланированный объём удаётся выполнить? Ремонтируются ли объекты культурного наследия?



Т.Ш.: — В этом году мы завершаем работы на объектах, которые начали ремонтировать в прошлом году по региональной программе, их 24. Четыре из них — объекты культурного наследия, на них пока регоператор не смог найти подрядчика, как на проект, так и на ремонт. Там планируется отремонтировать крышу дома на Ленинском проспекте, 3; фасад на Ленинском, 7, и системы электроснабжения в домах № 13 и 17 тоже на Ленинском проспекте.

Из оставшихся 20 домов в трёх требовался ремонт системы электроснабжения, с которым уже справились, в 17 — ремонт кровель. Работы на 11 из них выполнены, на остальных — продолжаются, и там сделано от 40 до 95%, так что у нас есть все основания полагать, что программа регоператора в этом году будет завершена полностью за исключением объектов культурного наследия.

Такие дома представляют сегодня большую проблему. Чтобы работать там, подрядчики должны иметь лицензию. Даже чтобы выполнить восстановительный ремонт, не говоря уже о капитальном, требуется подготовить проектную документацию. Для трёх домов, пострадавших от апрельского шторма, — пр. Ленинский, 1, 3 и 7, — нам делало предприятие, у которого есть соответствующая лицензия. После чего мы пытались найти подрядчика, имеющего разрешение на проведение работ в таких домах. Нашли таких пять, ко всем обращались с просьбой заключить договор, но согласия ни одна организация не дала. Попытки заключить договоры без проведения торгов, чтобы ускорить процесс, успехом не увенчались. Сейчас мы будем искать подрядчика через аукцион. А пока управляющая компания принимает все меры, чтобы не допустить протечек крыши: например, расстилает укрывные материалы. Конечно, эти кровли надо восстанавливать, и если мы не сможем найти подрядчика, то попробуем сделать так, чтобы УК провела эти работы в рамках текущего ремонта.

Кстати, проблемы с поиском подрядчиков на такие дома есть и у регионального фонда. Хотя для работы по региональной программе субъект формирует список квалифицированных организаций по всей России, министерство ЖКХ края проверяет их платёжеспособность, опыт проведения аналогичных работ и так далее. Но, повторюсь, ни одна из них пока не включилась в работу на наших объектах культурного наследия.

Что до выполнения программы капремонтов в целом, то мы уже работаем на объектах, включённых в краткосрочный план на 2022 год. По ним заключено 30 договоров подряда. В 4 домах ремонтируют системы ТВС; в 11 — крыши и в 15 — системы электроснабжения. Есть и уже завершённые объекты: крыши на Ленинском пр., 35, и ул. Ленинградской, 18; системы электроснабжения на пр. Молодёжный, 1, 15. Подготовлены к сдаче ещё 4 дома, где провели капитальные электромонтажные работы: ул. Бегичева, 39а, пр. Котульского, 6, пл. Металлургов, 19, и пр. Молодёжный, 5. Практически завершены работы на ул. Комсомольской, 28, где меняли теплосети и систему горячего водоснабжения. Так что в целом результаты по региональной программе неплохие.

– На какой период верстается региональная программа, есть возможность поменять в ней очерёдность дома?

– По нашему региону она сформирована до 2046 года, в неё включены все дома края. Для корректной реализации такой масштабной программы разрабатываются краткосрочные планы на три года. Плюс программа корректируется не реже раза в год. Причиной могут быть, в частности, решения собрания собственников о том, чтобы перенести сроки проведения того или иного ремонта. К примеру, обновление крыши их дома планировалось на 2035 год, а ТВС — на 2025–й. Но если техническое состояние крыши плохое и она потребует ремонта раньше, чем планировалось, собственники могут решить поменять эти сроки. Также в крае работает комиссия, которая рассматривает заявления о ремонте в первоочередном порядке от управляющих организаций, органов местного самоуправления, служб строительного надзора и самих жителей. Конечно, основания для таких заявлений должны быть подтверждены документально. Например, актами технического состояния. У нас такая практика есть, и в этом году в план досрочно включат целый ряд фасадов.

Свет и тепло

– С 1 июля в нашей стране должен начаться переход на «умные» электросчётчики, которые автоматически передают показания в ресурсоснабжающую организацию. Будет ли это делаться у нас, если да, то когда и как?

А.Б.: — Да, такая норма установлена, законом определены и сроки обязательного перехода на интеллектуальные приборы учёта — до 1 января 2022 года. Обязанность по их установке возлагается на гарантирующую либо сетевую организацию. Но есть трудность. Согласно нормативным документам установка, эксплуатация и замена общедомовых и поквартирных узлов учёта возложены на гарантирующего поставщика. Но в нашем городе нет ни одной организации, наделённой таким статусом. Сетевые же организации — если мы говорим об оснащении многоквартирных домов — исключены. Поэтому НТЭК направил запрос в министерство ЖКХ края, уточняющий, имеют ли они право заниматься такой работой? Пока ждём ответа. Что до остальных потребителей, подключенных к сетям НТЭК или КОС, статус сетевой организации обязывает НТЭК и КОС такие приборы устанавливать и содержать.



– Насколько эффективны оказались пластинчатые теплообменники, установленные в Кайеркане. Когда этот опыт распространят на другие районы?

– В Кайеркане действительно установили эти теплообменники — напомню, там длительное время жители жаловались на плохое качество горячей воды. Но в итоге мы пришли к судебным разбира тельствам с подрядчиком, которые продолжаются до сих пор. Более того, запустив в опытную эксплуатацию теплообменные аппараты, мы выявили их слабые стороны. Например, они могут не догревать горячую воду, когда температура теплоносителя в системе опускается ниже 70 градусов либо при недостаточной циркуляции воды. Так что в рамках пилотного проекта сейчас мы ставим автоматизированный теплоцентр для устранения перепадов в доме на ул. Надеждинской, 2г, смотрим результат. Хотя теплообменники по итогам работы с января по май в целом показали неплохой результат. Когда параметры были нормальными, жалоб не поступало.

Дальнейшая же установка теплообменников в городе пока трудновыполнима: на законодательном уровне не определены источники финансирования такой работы. А это очень дорогой процесс, так, для нашего города требуется более двух миллиардов рублей на эти цели. Причём только на жилые дома и муниципальные учреждения, не принимая в расчёт всех потребителей: краевых, федеральных и прочих. Минэнерго и ЖКХ РФ выдвинули законопроект об исключении обязательного перехода на закрытые системы, чтобы его оставили только там, где это технически целесообразно. Например, где невозможно по–иному обеспечить качество горячей воды. Законопроект рассматривается, в июне поступили замечания оставить норму для тех регионов, где переход уже завершён на 75% и более. Для остальных — при обосновании такой необходимости.

Кстати, когда регоператор делает ремонт систем ТВС, обязательно устанавливаются и теплообменники. В 2018 году их установили в трёх талнахских домах: ул. Бауманская, 4, ул. Таймырская, 12, ул. Диксона, 4. В этом году в программе четыре дома: ул. Комсомольская, 28; пр. Ленинский, 25; ул. Нансена, 50 и 52.

В Тему

Примерно в 20% норильских домов нет смысла устанавливать индивидуальные теплосчётчики. Если дом не оборудован общедомовым прибором учёта, показания квартирного счётчика тепла приниматься не будут. Кроме того, в домах с вертикальной разводкой такие приборы учёта не устанавливаются — только в домах с горизонтальной разводкой, рассказал Анатолий Береговских. А таких в городе немного: три дома после комплексной реконструкции — ул. Кирова, 1; ул. Богдана Хмельницкого, 1, и пр. Ленинский 10. В них также смонтированы общедомовые приборы учёта тепла. Что до остальных домов, то сделать это будет реально после капремонта системы ТВС, который не проводят без установки общедомового прибора учёта.



Даты отключения воды к запуску отопительного сезона пока точно не определены, планируется сделать это традиционно в последние пять дней августа.

– Всё будет зависеть от окончания подготовительных работ к запуску отопления, от готовности сетей. Управляющие компании уже сейчас активно проводят промывку внутридомовых сетей отопления, на сегодня они промыты в 71% домов, а магистральные сети традиционно промоют перед запуском, после завершения всех летних ремонтов, пояснил Анатолий Береговских.

Готовность к запуску тепла в среднем составляет 65% по всем видам работ, включая замену сетей, ревизию запорной арматуры, подготовку теплоцентров, изоляцию. Проверки готовности стартуют с 18 августа, запланировано завершить все работы к 1 сентября. Опасений по поводу срывов графика у энергетиков нет.

Напомним, в этом году меняют больше 9 км магистральных трубопроводов различных диаметров, на подготовку к отопительному периоду из разных источников выделено 747 миллионов рублей, в том числе: 10 миллионов из местного бюджета, 50,5 миллиона — из краевого, но львиная доля расходов — 680 миллионов — легла на плечи предприятий НТЭК и КОС.



«Мораторий на начисление пени за коммунальные долги на период карантина не повлиял на уровень платежей населения. Ситуация с коронавирусом никак не отразилась на сборах за капремонт: прежде уровень сбора составлял 85%, сегодня — 87,5%, — отметила Татьяна Шульгина. — Напомню, с ноября 2014 года у собственников возникла обязанность оплачивать взносы за капремонт, и к 1 июля 2020 года жителям начислено к внесению 3 млрд 58 млн рублей. Из них собрали 2 млрд 677 млн, и на 2 млрд 130 млн рублей работы выполнены. Ещё на 376 млн рублей законтрактованы, так что практически на все собранные норильчанами средства работы выполнены».