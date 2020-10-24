Дела идут в гору

Работа нового центра направлена на совершенствование планирования и добычи полезных ископаемых. Первый такой оперцентр был открыт в июле 2019 года на руднике «Октябрьский», второй — в марте 2020 года на «Комсомольском».

Создание центра планирования и контроля горных работ на руднике «Таймырский» началось в мае этого года, а 1 октября уже подошёл к завершению первый этап строительства. Площадь центра — 452 кв. м. Стоимость проекта — более 136 млн рублей. Из них 91 млн потрачено на оборудование и коммуникации, 45 млн рублей — на современные видеостены, где отображается информация, поступающая с помощью системы позиционирования со всех горизонтов рудника.

Запуску операционных центров и передаче им контрольных и управленческих функций предшествовала длительная работа по созданию подземной инфраструктуры на всех рудниках компании. По программе «Технологический прорыв» и входящему в неё проекту внедрения радиосвязи и системы позиционирования горной техники в рудниках Заполярного филиала «Норникеля» проложена оптоволоконная связь, созданы точки беспроводной системы передачи данных. Горные выработки оснащены видеокамерами, и в каждой из них имеется доступ к Wi– Fi.

Благодаря этим системам центр планирования и контроля горных работ может круглосуточно в режиме реального времени контролировать ход выполнения горнорудных работ, в частности формировать полноразмерные пространственные модели рудника с их выводом на видеостены. Здесь же представлена возможность моделировать технологические процессы отработки полезных ископаемых и определять их оптимальные режимы и пороговые значения безопасных отклонений, устанавливать эффективные и безопасные режимы и параметры функционирования технологических процессов. Возможности центра позволяют предупреждать развитие опасных производственных ситуаций, избегать внештатных режимов, влияющих на безопасность ведения горных работ.

В общей сложности запуск центров планирования на всех пяти рудниках Талнахского рудного узла с инвестициями в оборудование обойдётся «Норникелю» в сумму около 400 млн руб. В перспективных планах — создание цифрового интеллектуального безлюдного рудника и трансформация всей системы управления в минерально–сырьевом комплексе.

На сегодняшний день «Таймырский» занимает лидирующее положение среди рудников НПР по обеспеченности запасами богатых руд, что позволяет предприятию оставаться действующим производством на протяжении ещё не менее 40 лет. К слову, 20 сентября этого года на руднике добыли 100–миллионную тонну руды. В настоящее время «Таймырский» ведёт разработку богатых руд, глубина залегания которых достигает 1000–1750 м. Для добычи руды в основном используется камерная система разработки без доступа людей в очистное пространство. За всю историю рудника пройдено более 520 км горных выработок различного назначения, отбито свыше 25 млн кубометров горной массы, произведено более 24 млн кубометров закладочной смеси, в эксплуатации находится порядка 180 км горных выработок.

Открывая новый центр планирования и контроля на «Таймырском», старший вице–президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин отметил:

– Очень важная составляющая успеха проводимой в этом направлении работы заключается в том, что в наших центрах находятся не только диспетчеры производства, но и группа планирования горных работ. Всё это в комплексе позволяет видеть в онлайн–режиме, где и как работают техника и люди, быстро реагировать на поломки или нештатные ситуации и корректировать действия. Сегодняшнему решению предшествовала большая работа по диспетчеризации рудника, оборудованию выработок и техники датчиками, оптоволокном, беспроводной связью и внедрению других инновационных программ. Теперь из оперцентра можно управлять всеми горными процессами на руднике.

Поздравил таймырцев с открытием оперцентра и заместитель директора ЗФ «Норникеля» по минерально–сырьевому комплексу Талгат Муштекенов.

– На очереди — рудники «Скалистый» и «Маяк», где уже начато проектирование аналогичных центров. Осенью 2021 года будет готов центр на «Скалистом», а к концу того же года должен начать работу оперцентр на руднике «Маяк». Таким образом, все наши горнорудные предприятия в Талнахе будут обеспечены современными системами управления и планирования, что однозначно повысит работу минерально–сырьевого комплекса.