Делегация из Норильска посетила Снежногорск

В первую очередь градоначальник посетил аэропорт, который в данный момент находится в стадии трансформации. Он осмотрел место строительства зала ожидания на городской вертолётной площадке и подъездных путей к ней.

Вторым по важности обсуждаемым вопросом в рамках визита стала экология. Вместе со своим заместителем по городскому хозяйству Константином Купреенко Дмитрий Карасев лично проинспектировал места несанкционированных свалок, которые подлежат очистке от бытовых отходов в 2022 году. Также в этом году будет продолжена работа по ликвидации брошенных балков и хозпостроек. На эти цели Снежногорску будет выделено порядка 64 млн рублей. Руководству города предстоит провести конкурс на определение подрядчика, чтобы в ближайшее время начать работу.

«Я поставил задачу и территориальному управлению Снежногорска, и управлению имущества администрации сформировать участок, на который можно будет централизованно переместить балки и контейнеры. Привести в порядок сооружения, где жители будут хранить лодки, транспорт и другое имущество. Готовы рассмотреть и создание системы хранения. Я уверен, что это необходимо. Разваливающиеся объекты надо убирать и ставить новые», — сказал Дмитрий Карасев.

Он уточнил, что это совместная работа администрации и Норильско–Таймырской энергетической компании (НТЭК).

«Необходимо максимально очистить посёлок от неиспользуемых строений и сооружений. И по возможности в период летней навигации вывезти с территории как можно больше строительного мусора и металлолома», — пояснил глава Норильска.

Также рабочая группа осмотрела места для оформления земельных участков под размещение или передислокацию индивидуальных сараев жителей Снежногорска.

Градоначальник изучил состояние инфраструктуры посёлка, посетил снежногорское отделение Норильской городской больницы № 1, пообщался с персоналом, узнал о потребностях жителей в сфере медобслуживания и нуждах самих работников. Традиционно большинство вопросов медиков касались ремонта здания больницы и приобретения диагностического оборудования. Но главной проблемой сегодня является нехватка кадров.

«Посёлок замечательный. Нагрузка на медицинских специалистов не очень большая по сравнению с той, которая существует в Норильске и на материке. Для приезжих специалистов есть все условия — жильё, садик, школа. Но на решение приехать сюда работать влияют отдалённость территории и отсутствие разнообразного досуга», — сказала заведующая снежногорским отделением Норильской межрайонной больницы № 1 Алла Ерощук.

В ближайшее время в Снежногорск приедет работать лаборант. Дмитрий Карасев предложил рассмотреть возможность пригласить ещё одного специалиста. Он также отметил, что меры поддержки для приглашённых медработников могут быть усилены.

«В этом году мы продолжаем большую работу по привлечению специалистов. Нехватка кадров — это проблема не только Снежногорска, но и Норильска. Мы включили в муниципальную программу соответствующие специальности, а с 1 января в ней участвует и посёлок Снежногорск.

Прибывающий к вам средний медперсонал получит подъёмные в размере 1 миллиона рублей. Врачи — по два миллиона рублей согласно муниципальной программе и ещё 1,8 миллиона рублей по краевому закону. Будем изучать спрос. Если к концу второго квартала он не оправдает наши с вами ожидания, пересмотрим условия привлечения специалистов в части увеличения подъёмных. Мы понимаем, что в посёлке нужен и педиатр, и средний медперсонал, и узкие специалисты», — подчеркнул глава Норильска.

В ходе визита делегация также встретилась с жителями посёлка. Глава города представил снежногорцам видеоотчёт о деятельности городской администрации за 2021 год, после чего поделился планами по развитию посёлка в 2022-м.

«Готовим проект ремонта фасада детского сада. Если успеем к осени, то запланируем работы на 2022 год с переходом на 2023-й. Также в планах — организация освещения на улицах и во дворах, в том числе создание декоративной иллюминации на здании администрации и многоквартирных домах. От готовности проектов будет зависеть, выполним ли мы эти работы в текущем году. Средства и желание есть. Главное — найти подрядчика и решить проблемы с доставкой материалов. Думаю, мы с этим справимся», — отметил градоначальник.

Что касается общего фонда зданий посёлка, то в этом году администрация Норильска планирует начать обследование жилых домов и социальных объектов муниципальной собственности, чтобы иметь оперативные данные о состоянии строительных конструкций, фундаментов. В свою очередь компания «Норникель» планирует обследовать здания больницы.

Кроме того, Дмитрий Карасев затронул тему авиаперевозок:

«В прошлом году возникал вопрос об увеличении количества рейсов, мы их добавили. Сейчас видим по загрузке, что их достаточно. Также обсуждалась проблема роста стоимости перелётов. После корректировки городского бюджета этот вопрос исчерпан. Стоимость перелёта осталась на том же уровне — 4700 рублей. Если тариф изменится, то бюджет возьмёт на себя все затраты, чтобы стоимость не росла».

Начальник Норильского ОМВД Олег Мусихин рассказал о текущей оперативной ситуации в посёлке, отметив, что ни в прошлом году, ни в наступившем не наблюдалось осложнений. Сотрудники полиции с задачами справляются, а при отсутствии криминогенной нагрузки занимаются профилактикой правонарушений. Он добавил, что жителям Норильска и Снежногорска следует быть предельно внимательными, чтобы не стать жертвами дистанционного мошенничества. В целом, по мнению Олега Мусихина, уровень безопасности жизни в посёлке можно считать стабильно спокойным.

В свою очередь, руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края в Норильске Коба Кавтеладзе рассказал о договоренностях по приобретению диагностического оборудования и ремонту здания, в котором находится снежногорское отделение больницы.

Он также упомянул, что с 16 по 22 марта в посёлок прибудет очередной медицинский «десант», в состав которого войдут педиатр, гинеколог и стоматолог. Ближе к осени специалисты этих же направлений снова прилетят в Снежногорск в командировку. В дополнение к этому перед началом учебного года будет проводиться профилактический осмотр детей.

«Идеальным вариантом считаю привлечение на территорию врача общей практики, владеющего навыками педиатрической и терапевтической помощи, а также помощи по узкоспециальным направлениям. Как сказал Дмитрий Владимирович, мы все готовы рассмотреть для такого специалиста отдельную сумму выплаты, чтобы его заинтересовать», — сказал Коба Кавтеладзе.

В завершении встречи жители Снежногорска выразили свои мнения о деятельности администрации, пожелания по обустройству территории на текущий год, задали вопросы о качестве интернета и иных составляющих комфортной жизни в посёлке.