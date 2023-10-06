Делегация краевого министерства строительства осмотрела объекты реновации города

Так, на сегодняшний день строители вышли на следующие показатели готовности: ул. Лауреатов, 58, и Спортивная, 4, - более 31%, ул. Спортивная, 6, - около 27%, Лауреатов, 56, - порядка 15%. Их задача — до конца года достигнуть 50-процентной технической готовности по всем объектам. В администрации рассказали, что общими усилиями для этого были выполнены все необходимые условия - на территорию завезли материалы для дальнейших работ, работа на стройплощадках организована в две смены.

Также сегодня в работе проектно-сметная документация ещё по четырём многоквартирным домам. Начало их строительства запланировано на 2024 год.

Стартовал осмотр объектов городского благоустройства в Кайеркане. Территория возле домов на ул. Первомайской, 12 и 14, стала одной из первых благоустроенных в рамках масштабного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Талнахе были представлены результаты первого из двух этапов благоустройства общественной территории на ул. Рудной, 9 и 11, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году здесь провели комплекс общестроительных работ, реконструкцию и расширение детской игровой площадки. В 2024 году территорию оборудуют прогулочной, спортивно-беговой и игровой зонами, а также оборудованной скейт-площадкой.

Последним объектом посещения стала территория Городского (Школьного) озера, проект благоустройства которой сейчас участвует во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды.

«Именно за этот объект проголосовало более 9000 человек, свои предложения для проекта нам направили 2008 норильчан. Уже в декабре мы узнаем результаты конкурса, ну а сегодня нашей задачей было рассказать о нем руководителям профильного министерства и получить от них обратную связь», - пояснил Дмитрий Карасев.

Рабочая поездка краевого министерства строительства Михаила Рабушко и его заместителя Елены Цитович завершилась рабочим совещанием при главе города, где подвели итоги визита и обсудили другие вопросы реализации Комплексного плана развития Норильска до 2035 года.

«Приятно наблюдать, что город развивается, что в нём идёт новое строительство жилых домов, благоустройство общественных территорий. В сентябре был приятно удивлен, неожиданно получив от Норильска данные по показателю «ввод жилья» в 4000 кв. метров.

Программа реновации работает. Программа комплексного развития территорий здесь тоже работает. По ней у нас в настоящее время заключены договоры в Красноярске, Ачинске и Норильске.

То, что делается в части благоустройства - это очень важная часть развития городской среды. Эти объекты достаточно быстро реализуются и очень быстро находят отклик у жителей, которые мгновенно начинают ими пользоваться. Поэтому я считаю, что на них нужно обращать самое серьёзное внимание», - подытожил Михаил Рабушко.