Делегацию Совета Федерации знакомят с наиболее важными объектами ЖКХ в Норильске

Вопросы содержания коллекторного хозяйства Норильска, сроки и перспективы его ремонта и детали производства работ москвичи обсудили непосредственно на месте, на площадке ремонта на Набережной Урванцева. Здесь же представители администрации города презентовали сенаторам готовый проект строительства новых домов на ростверках бывших высоток на ул. 50 лет Октября, 2.

Перспективы аварийных домов по улице Богдана Хмельницкого, 14, члены делегации СФ обсудили с представителями мэрии и управляющих компаний непосредственно у расселенного несколько лет назад дома. Для сравнения сенаторам показали дом молодых специалистов на Ленинском проспекте, 47в, как один из вариантов малоэтажного строительства на старых основаниях демонтированных домов.

- Я не припомню, чтобы решения Совета Федерации России касались одного конкретного города, - сказал председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко во время осмотра объектов ЖКХ, жилфонда и жизнеобеспечивающих систем города. - Ситуация с Норильском, прямо скажем, нетипичная. Вопрос стоит не в том, чтобы достичь некого комфорта, а обеспечить безопасность жизнедеятельности горожан.

Группа сенаторов сейчас занимается выяснением всех аспектов безопасного проживания северян в Норильске и решением вопросов жизнеобеспечения. Причем, по словам Олега Мельниченко, в делегации из Москвы находятся семь заместителей министров профильных ведомств с полномочиями принятия решений. Для этого рабочим группам в Норильске требуется досконально изучить ситуацию. Работа сенаторов продолжится завтра в Красноярске в краевом правительстве.