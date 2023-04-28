Делимся новостями подготовки к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Верим, что Городское озеро ждёт преображение, включаются в работу все неравнодушные жители, и что особенно радует, молодые норильчане. Ранее мы знакомили вас с тремя командами исследователей территории, которые помогают собрать информацию для архитекторов по направлениям:

– легенды и мифы о Норильске;

– уникальность нашего города;

– общественные пространства для досуга молодёжи.

Было найдено много интересной информации. Например, летом, когда купаешься в озере, нельзя вставать на дно. И это не миф! Не все знают, что даже в самый жаркий летний день на дне любого озера в тундре остается лёд и вставать на него небезопасно для здоровья.

Одно из популярных мест отдыха жителей Норильска - Красные камни, людей привлекает знаменитый водопад. Но мало кто знает, что это течёт талая вода - поток тающего снега, который скатывается с гор.

Напомним, проект благоустройства территории, прилегающей к озеру Городскому, создается совместными усилиями Агентства развития Норильска, администрации города и группы архитекторов студии дизайна и архитектуры Red Business.

Совсем скоро состоится онлайн-встреча архитекторов с молодежными командами, которые поделятся своими впечатлениями от работы над исследованиями. Следите за новостями проекта по благоустройству, участвуйте в развитии своего города!