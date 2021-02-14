Дело добровольное

Важное событие

Недавно в нашем городе состоялся первый слёт руководителей юнармейских отрядов. Организаторами его стали штаб местного отделения «Юнармии» и Молодёжный центр.

На мероприятии присутствовали почётные гости — начальник штаба «Юнармии» по Красноярскому краю, советник руководителя администрации губернатора Красноярского края Денис Побилат и член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Красноярского края Валерий Васильев. Они отметили большой энтузиазм организаторов и хорошее качество подготовки пяти тематических площадок слёта, отразивших основные направления работы с юнармейцами.

На экологической площадке была представлена фотовыставка, где редкие кадры красавицы–тундры контрастировали со снимками, запечатлевшими варварское отношение горожан к северной природе. Музейно–историческая площадка разместилась в Музее боевой славы, созданном «Боевым братством». А на спортивной площадке члены Норильского отделения Федерации армейского рукопашного боя рассказали участникам мероприятия об истории этого вида спорта и провели мастер–классы.

Военно–техническая площадка стала местом демонстрации системы электронного поражения цели в условиях проведения учебно–тактических игр. На агитационно–пропагандистской площадке представители Норильского гарнизона поведали о службе в Российской армии в условиях современной военно–политической обстановки в мире. Денис Побилат пообещал, что об успешном опыте норильчан он расскажет на слётах, которые в течение года пройдут в разных территориях Красноярского края.

В мае юнармейскому движению в Красноярье исполнится пять лет, оно объединяет более 14 тысяч ребят. Федеральный лидер «Юнармии» сейчас — 23–летний олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Подгорный, а до него движение возглавлял депутат Госдумы, лётчик–космонавт, Герой России Роман Романенко. Всего же в стране насчитывается уже около миллиона юнармейцев. В Норильске, по словам начальника штаба местного отделения «Юнармии» Виктора Диконенко, в 30 отрядах состоят около 240 человек. Это не только школьные команды, но и отряды управления образования и управления по спорту администрации города, среди них и два отряда по направлению казачества от общественных организаций.

Гость слёта Валерий Васильев родился в Норильске, работал на Никелевом заводе, участвовал в войне в Афганистане, награждён орденом Красной Звезды. Он деятельно поддерживает движение юнармейцев и особо отметил работу Виктора Диконенко: «Нам нужны такие люди – умеющие убеждать, делать конкретное дело и добиваться результатов». В целом «Юнармия» на краевом уровне, по его мнению, — одна из глубоко патриотических организаций, которая успешно работает с детьми.

Новая программа

Денис Побилат не только конструктивно пообщался с командирами отрядов и начальниками штабов движения «Юнармии», но и встретился с директорами норильских школ. Он рассказал об образовательной программе «Я — юнармеец России», разработанной совместно с Красноярским педагогическим институтом и преподавателем ОБЖ Владимиром Почепневым, который уже несколько лет успешно реализует её в 62–й школе столицы края — с этим энтузиастом можно было пообщаться в прямом эфире.

Начальник красноярского штаба «Юнармии» поделился, что Норильск станет пилотным регионом по внедрению этой военно–патриотической программы дополнительного образования. По его словам, наш город выбран не случайно: здесь у «Юнармии» установлено плодотворное взаимодействие с общественными организациями. Сейчас необходимо деятельное понимание и поддержка школ. С программой познакомили также и руководство Таймыра.

В апреле 2021 года состоится всероссийский слёт военно–патриотического движения «Юнармия», на котором соберутся все начальники штабов, их познакомят с программой, которая с 1 сентября будет запущена по всей стране. Она рассчитана на ребят шестых–восьмых класов, но если она будет востребована, то её доработают и для старшеклассников.

Заместитель главы города Норильска по социальной политике Наталья Коростелева заметила, что нашим школам, где проводятся свои военно–патриотические мероприятия, ещё предстоит детально изучить программу, чтобы взять из неё всё новое и необходимое.

Наше дело правое

Денис Побилат подчеркнул важность развития патриотического движения для всего государства:

– Сегодня мы находимся на пороге гибридных войн, когда идёт битва за сознание молодого поколения, и мы легко можем его потерять. Наше правое дело необходимо продолжать. И моя миссия состоит в том, чтобы от нашей работы у каждого школьника оставалась внутренняя наполненность. Мы хотим, чтобы ребята добровольно, осознанно вступали в юнармейцы. Прежде чем принять школьников в наши ряды, мы много рассказываем им о том, что даёт это движение, какие возможности открываются у его участников.

Нам важно не только воспитание чувства патриотизма, стремления к здоровому образу жизни и культурная составляющая. Мы, по сути, занимаемся и профориентацией: у нас налажено взаимодействие с различными вузами, в том числе военными, где юнармеец при поступлении получает льготы в виде дополнительных баллов. Наши основные союзники — Министерство обороны, учреждения образования и общественные организации. Надеемся и на понимание родителей, с которыми мы вместе должны быть информационным педагогическим спецназом. В Норильске также опираемся на людей, которые прошли большую жизненную школу: это ветераны Афганистана и локальных конфликтов, педагоги ОБЖ и другие.

К слову, три года подряд по результатам рейтинг–конкурса, который проводит Министерство обороны, движение «Юнармия» в Красноярском крае занимает первое место по СФО, а в целом по стране мы седьмые. Спасибо всем, кто в Норильске содействует развитию юнармейского движения. Норильчане — сильные, стойкие, крепкие духом. Уверен, вместе у нас всё получится.

Штабные учения

В минувшее воскресенье местный штаб «Юнармии» совместно с Федерацией армейского рукопашного боя провели в Молодёжном центре турнир «Юный буревестник» между школьниками групп начальной физической подготовки 8–13 лет. Главная цель организаторов — укрепление позиций «Юнармии» в Норильске.

Впереди, 13 и 14 февраля, — участие юнармейцев в первенстве Красноярского края по армейскому рукопашному бою для ребят 12–17 лет. В Норильске совместно с «Боевым братством» в честь Дня защитника Отечества впервые проведут соревнования по военному биатлону среди детей и взрослых участников движения.

У Дениса Побилата есть активная страница в Instagram, где можно найти всю информацию о юнармейском движении в Красноярском крае.