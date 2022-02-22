Демонтаж аварийного жилого дома на ул. Богдана Хмельницкого, 14, выполнен на 80-85%

«Горожане могут заметить, что основные работы уже завершены. Подрядчику осталось утилизовать остатки первого этажа. Здание будет снесено полностью, для того чтобы мы могли провести на его месте изыскательские работы», - сообщил Андрей Буянский, начальник управления по реновации администрации Норильска.

Жилой дом был построен в 1952 году. Более десяти лет назад его признали аварийным из-за деформации фундамента, причиной которой стало растепление грунта. Но прошли годы, и ситуация с оттаиванием вечной мерзлоты могла измениться.

«Строительство нового жилого дома будет осуществляться с сохранением многолетнемёрзлых грунтов в основании фундамента. Для разработки проектной документации необходимо произвести ряд изысканий. Геологические покажут состав грунтов, а также выявят их физико-механические и теплофизические свойства. Геодезические помогут в изучении рельефа местности и составлении топографических и геодезических планов. Экологические дадут общую оценку окружающей среды. Также будут проведены археологические исследования. Итогом комплексной работы станет отчёт, который будет направлен на государственную экспертизу», - пояснила Любомира Шпаргала, представитель фонда реновации города Норильска.

Исследования, помимо прочего, покажут, есть ли под будущим домом зоны талых вод. При их обнаружении будет установлено оборудование для искусственной заморозки таких участков. В Норильске подобный опыт имеется : УК «Северный быт» уже три года успешно практикует данную методику, благодаря ей состояние строительных конструкций и фундаментов удалось стабилизировать.

Что касается внешнего облика будущего дома, то администрация города стремится воплотить его в первозданном виде.

«При создании облика будущего Норильска мы в первую очередь ориентируемся на традиционное оформление. Но горожане могут заметить, что некоторые дома немного отличаются друг от друга, поскольку в своё время авторский стиль отдельных строений был индивидуален. Мы, в свою очередь, изучаем архивные чертежи и отбираем те решения, которые лягут в основу грядущего строительства», - поделился с журналистами Михаил Волгин, председатель Таймырской организации Союза архитекторов России.

Естественно, возведение дома и проектирование планировок квартир будет проходить с учётом современных стандартов и климатических условий Крайнего Севера.

После разработки основных конструктивных решений по дому на ул. Богдана Хмельницкого, 14, начнутся подготовительные работы по сносу аварийного жилого дома на ул. Павлова, 8.

«Это здание также будет снесено подчистую. Большая часть работ будет механизирована, однако отдельные элементы декора нужно будет демонтировать вручную для их сохранения и воссоздания», - добавил Андрей Буянский.