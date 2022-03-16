Демонтаж дома на улице Б. Хмельницкого, 14, завершён на 95%

Сегодня на площадке строители демонтируют архитектурные элементы фасада, которые делают облик «сталинских» зданий узнаваемым. Как рассказал Андрей Буянский, начальник управления реновации администрации Норильска, специалисты подняли старую документацию, хранящуюся в «Норильскпроекте», которая была разработана для строительства этих оригинальных зданий. Также в планах - 3D-сканирование зданий. Но для максимально точного воспроизведения традиционных малых архитектурных форм (МАФ) решено получить их оригиналы, дабы убедиться, что они совпадают с разработанными тогда проектными решениями.

- Монтажники подрядчика, занятого в разборе дома, поднимались на кровлю, отсоединяли МАФы от основных конструкций и с помощью грузоподъёмной техники аккуратно спускали их вниз, на стройплощадку. Все демонтированные элементы перевезут на склад подрядчика, где они будут пока храниться для использования в дальнейшей работе. То же самое сделают на месте всех зданий, которые будут отстроены вновь – на ул. Богдана Хмельницкого, 14, ул. Павлова, 8, и в перспективе – на ул. Кирова, 11, - пояснил Андрей Буянский.

Он также добавил, что аутентичные МАФы прослужили десятки лет (многие, начиная с 1952 года), и их состояние не позволяет вернуть эти элементы на прежнее место. Их главная задача – послужить макетом для воспроизведения аналогов.

Что до вновь возводимых зданий, они будут по внешнему виду максимально похожи на своих «предшественников», но построены с учётом современных требований к строительству. Здания планируется возводить из бетона, в том числе его лёгких форм, и кирпича.

Комментируя ход демонтажных работ, Андрей Буянский отметил, что с разбором здания строители укладываются в обещанный двухмесячный срок.

- В первых числа апреля завершится комплекс работ по демонтажу этого дома. На сегодня выполнено порядка 95%. Параллельно выбирается подрядчик, который будет заниматься проектированием, и, по моим оценкам, ориентировочно в октябре-ноябре нынешнего года здесь должны начаться строительно-монтажные работы, - заключил Буянский.