Алексей Веллер с первых дней избрания начал отстаивать интересы перспективного развития Норильска

«Четырёхсторонним соглашением определён конкретный объём средств, которые необходимо выделить из федерального бюджета до 2024 года. На сегодняшнем заседании было озвучено решение о том, что в 2022-2024 годах на реализацию комплексного плана будет направляться дополнительно по 360 млн рублей ежегодно. Однако если внимательно сравнить заявленные цифры, даже с учётом этого мы обнаружим недофинансирование со стороны федерального бюджета: по 2022 году - 308 млн рублей, по 2023 году – 242 млн рублей, по 2024 году – 680 млн рублей, в общей сумме – 1 млрд 80 млн рублей, - обратился депутат Госдумы к коллегам. - Поэтому мой вопрос предельно прост: какова в этом отношении позиция Минфина и Министерства по развитию Арктики и Дальнего Востока? Планируем ли мы всё-таки предусмотреть нужный объём средств сейчас, или, возможно, это будет сделано в последующие годы?»

Алексей Чекунов, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, счёл вопрос вполне справедливым: «Реализация плана находится на контроле у правительства РФ. Уже проведены необходимые совещания, и мы рассчитываем, что в короткое время средства, озвученные вами - 248 млн рублей на реконструкцию и строительство малоэтажных и среднеэтажных жилых домов в Центральном районе Норильска и в Талнахе, 329,6 млн рублей на термостабилизацию грунтов под многоквартирными домами и социальными объектами, а также 246,4 млн рублей на реконструкцию и капитальный ремонт коллекторного хозяйства будут заложены в комплексном плане».

Вадим Васильев, и. о. директора департамента межбюджетных отношений Минфина России, так прокомментировал создавшуюся ситуацию: «Насколько я помню, объёмы финансирования на 2022-2023 годы составляют порядка 650-700 млн рублей с увеличением в 2024 году. При планировании бюджета показатели, обозначенные в проекте, который рассматривался в правительстве с представителями Красноярского края, на 2022 и 2023 годы финансированием обеспечены. Финансирование на 2024 год пока сформировано на уровне 2023 года. Это связано с тем, что с учётом макроэкономического прогноза, а также пиком финансирования национальных проектов в 2024 году дополнительное увеличение в 2 раза от уровня 2023 года на данном этапе не представлялось возможным. Но этот вопрос действительно находится на контроле, и я думаю, что при исполнении бюджета он обязательно будет решён в соответствии с заключённым соглашением».