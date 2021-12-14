Депутатский корпус Норильска пополнился новым парламентарием

«Наталья Владимировна всем хорошо знакома по партийной работе. Норильчане тоже её знают – Стеблянко работает в детской больнице ведущим инженером. Принимает непосредственное участие в решении «медицинских» проблем на территории. Человек активный, с чёткими жизненными ориентирами и желанием работать на благо Норильска», — представил нового члена норильского парламента председатель городского Совета Александр Пестряков.

Добавим, что Наталья Стеблянко родом из Ростовской области. В Норильске проживает с 1977 года. В 1992 году окончила Тамбовское медицинское училище по специальности «Сестринское дело». В 2004 году окончила Норильский индустриальный институт по профилю «экономист – менеджер» (направление «экономика и управление на предприятии»). В 2020 году прошла профессиональную подготовку как «инженер по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования».

В 1992 году начала трудовую деятельность в детской больнице, где работает по настоящее время. С 2008 года – ведущий инженер Норильской межрайонной детской больницы.