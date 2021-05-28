Депутаты - участники предварительного голосования «Единой России» пообщались с предпринимателями в новом формате

В бизнес-завтраке приняли участие спикер городского Совета Александр Пестряков, депутаты Денис Каминский и Сергей Канавин и представители предпринимательского сообщества города - Николай Яшин, Михаил Киселёв, Артур Дурович и Сергей Асташин.

«Мы собрались таким необычном составом, потому что коллеги помогают нам в горсовете на общественных началах, оставаясь при этом представителями малого и среднего бизнеса. Я ведь тоже в недавнем прошлом был предпринимателем. Так что нам хорошо известен весь спектр проблематики северного бизнеса», - пояснил Александр Пестряков.

За завтраком речь шла о действующих мерах поддержки предпринимательского сообщества Норильска, в том числе и запущенных во время пандемии. Бизнесмены отметили, что несмотря на все сложности, возникшие в период действия ограничений, в городе действительно работал комплекс мер, позволяющих снизить давление на их предприятия и организации - было критически важно удержать сотрудников, не допустить сокращения рабочих мест.

В частности, «удержаться на плаву» предпринимателям помогли отсрочки арендных платежей, субсидирование грузоперевозок, снижение налоговой нагрузки для предприятий, работавших по системе ЕНВД, льготное кредитование, а также помощь в переориентировании части услуг в онлайн-сервисы.

Участники бизнес-завтрака отметили, что сейчас ситуация несколько стабилизировалась, однако разработка новых мер поддержки малого и среднего бизнеса в Норильске, в том числе и со стороны регионального правительства, могла бы ускорить возвращение экономических показателей на «доковидный» уровень.

Председатель городского Совета рассказал присутствующим о том, что муниципалитет сегодня рассчитывает на дальнейшую поддержку краевых и федеральных властей во всех сферах жизнедеятельности города, включая развитие малого и среднего предпринимательства. При этом городские власти делают всё от них зависящее, чтобы запросы на дополнительную поддержку дошли до адресатов и были надлежащим образом оформлены.

«Сейчас в Норильске, как и по всей стране, проходит предварительное внутрипартийное голосование по отбору кандидатов, которые представят партию «Единая Россия» на сентябрьских выборах в Заксобрание края. В конкурсе участвуют 37 кандидатов от нашей территории. Думаю, мы все заинтересованы в том, чтобы Норильск получил максимальное представительство на уровне региона в лице тех, кто знает о жизни на Крайнем Севере всё. Это позволит нам продолжить развивать мероприятия и программы, направленные на обновление Большого Норильска и совместно разрабатывать новые меры поддержки северян на законодательном уровне», - отметил Александр Пестряков.

Добавим, что новый формат встречи понравился всем её участникам, которые отметили лёгкость диалога, обусловленную непринуждённостью обстановки и отказом от формальностей. Они надеются, что в организации диалога власти и бизнес-структур, по крайней мере, на городском уровне, этот опыт будет учтён.