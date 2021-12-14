Депутаты горсовета одобрили повышение подъёмных для приглашённых специалистов
Депутаты горсовета одобрили повышение подъёмных для приглашённых специалистов
На завершающей сессии года норильские парламентарии рассмотрели 35 вопросов. Помимо принятия бюджета на три года они внесли изменения в ряд действующих нормативных правовых актов.
Так, корректировки дополнительных мер социальной поддержки и помощи связаны, в том числе с увеличением с 2022 года размера подъёмных для приезжих врачей до 2 млн рублей, введением выплат и компенсаций расходов на проезд студентам-медикам и ординаторам, которые будут проходить практику в медучреждениях Норильска, а также урегулированием организационных вопросов по сохранению всех льгот для воспитанников школы-интерната № 2, которую с сентября присоединили к школе № 29.
Помимо этого, парламентарии утвердили перечни движимого и недвижимого имущества, подлежащего к передаче в собственность муниципалитета. Речь идёт о музыкальных инструментах, оргтехнике и печатных изданиях, которые были приобретены за счёт средств краевого бюджета для учреждений культуры и образования Норильска. Также в муниципальную собственность примут школьный автобус – его передадут МБУ «Автохозяйство» на смену выработавшему свой ресурс для организации перевозок норильских детей. Помимо этого, в казну города будут приняты земельный участок, здания склада, гаражей и инженерные сети, расположенные в районе ул. Вокзальная, д. 1. Напомним, там муниципалитет намерен обустроить приют для безнадзорных животных.
Кроме того, сегодня в ходе сессии депутаты внесли изменения в действующие правила землепользования и застройки, в том числе в целях приведения в соответствие границ территориальных зон для реализации программы комплексного социально-экономического развития Норильска.
Также в соответствие с действующим законодательством были приведены положения о Талнахском и Кайерканском территориальных управлениях, о собственности и реализации прав собственника муниципального образования город Норильск, о муниципальных гарантиях и другие нормативные правовые акты.
«Уважаемые депутаты, хочу вас всех поблагодарить за конструктивную работу – за этот год нам неоднократно пришлось оперативно решать много важных для территории вопросов, в том числе на внеочередных сессиях. Новых задач перед нами стоит много, особенно в сфере реновации Норильска, и я надеюсь, что наша совместная работа в дальнейшем будет столь же продуктивной», — поблагодарил депутатский корпус глава Норильска Дмитрий Карасёв.
«Календарный год работы мы завершаем планово, все сферы жизнедеятельности города урегулированы нормативными документами. Бюджет города на 2022-2024 годы принят, к реализации всех планов службы смогут приступить сразу по окончании новогодних каникул. Как и прежде, городской Совет работает в тандеме с администрацией Норильска, все необходимые решения принимаются оперативно, чтобы не допускать проволочек в исполнении муниципальных программ и всех социальных гарантий», — резюмировал итоги 32-й сессии председатель норильского горсовета Александр Пестряков.