Депутаты горсовета одобрили повышение подъёмных для приглашённых специалистов

Так, корректировки дополнительных мер социальной поддержки и помощи связаны, в том числе с увеличением с 2022 года размера подъёмных для приезжих врачей до 2 млн рублей, введением выплат и компенсаций расходов на проезд студентам-медикам и ординаторам, которые будут проходить практику в медучреждениях Норильска, а также урегулированием организационных вопросов по сохранению всех льгот для воспитанников школы-интерната № 2, которую с сентября присоединили к школе № 29.

Помимо этого, парламентарии утвердили перечни движимого и недвижимого имущества, подлежащего к передаче в собственность муниципалитета. Речь идёт о музыкальных инструментах, оргтехнике и печатных изданиях, которые были приобретены за счёт средств краевого бюджета для учреждений культуры и образования Норильска. Также в муниципальную собственность примут школьный автобус – его передадут МБУ «Автохозяйство» на смену выработавшему свой ресурс для организации перевозок норильских детей. Помимо этого, в казну города будут приняты земельный участок, здания склада, гаражей и инженерные сети, расположенные в районе ул. Вокзальная, д. 1. Напомним, там муниципалитет намерен обустроить приют для безнадзорных животных.

Кроме того, сегодня в ходе сессии депутаты внесли изменения в действующие правила землепользования и застройки, в том числе в целях приведения в соответствие границ территориальных зон для реализации программы комплексного социально-экономического развития Норильска.

Также в соответствие с действующим законодательством были приведены положения о Талнахском и Кайерканском территориальных управлениях, о собственности и реализации прав собственника муниципального образования город Норильск, о муниципальных гарантиях и другие нормативные правовые акты.

«Уважаемые депутаты, хочу вас всех поблагодарить за конструктивную работу – за этот год нам неоднократно пришлось оперативно решать много важных для территории вопросов, в том числе на внеочередных сессиях. Новых задач перед нами стоит много, особенно в сфере реновации Норильска, и я надеюсь, что наша совместная работа в дальнейшем будет столь же продуктивной», — поблагодарил депутатский корпус глава Норильска Дмитрий Карасёв.

«Календарный год работы мы завершаем планово, все сферы жизнедеятельности города урегулированы нормативными документами. Бюджет города на 2022-2024 годы принят, к реализации всех планов службы смогут приступить сразу по окончании новогодних каникул. Как и прежде, городской Совет работает в тандеме с администрацией Норильска, все необходимые решения принимаются оперативно, чтобы не допускать проволочек в исполнении муниципальных программ и всех социальных гарантий», — резюмировал итоги 32-й сессии председатель норильского горсовета Александр Пестряков.