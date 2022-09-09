Депутаты и общественники Норильска оценили работу по рекультивации земли на реке Амбарной

Напомним, в 2020 году после экологического инцидента «Норникелем» во взаимодействии со всеми профильными надзорными органами, ведомствами и учёным сообществом был разработан проект рекультивации пострадавших земельных участков площадью порядка 86 га. В декабре того же года после рассмотрения проекта на депутатской комиссии по городскому хозяйству, документ был рекомендован к утверждению администрацией Норильска.

По словам руководителя предприятия по благоустройству АО «НТЭК» Дениса Аникеева, рекультивационные работы выполнялись поэтапно с привлечением специально приобретённой техники. В разные периоды в этом процессе было задействовано от 60 до 70 человек и не менее 25 единиц спецтехники.

После прошлогоднего весеннего паводка земельные участки обследовали специалисты, уточнившие объём предстоящих работ. Общая площадь почвенного слоя, подлежащего рекультивации составила около 75 га. Около 11 га, по оценке учёных, в рекультивации не нуждались, поскольку началось самовосстановление земель.

«Работы практически завершены, осталось восстановить порядка трёх гектаров. До 1 октября всё будет сделано, и земельные участки будут переданы собственнику — администрации Норильска. Как можно убедиться, рекомендованная к посеву травяная смесь из клевера, овсяницы и тимофеевки приживается хорошо – на рекультивированных участках трава всё ещё зелёная, хотя вокруг она уже пожелтела. Смесь была рекомендована учёными как наиболее приспособленная для многолетнего произрастания в условиях Крайнего Севера», - отметил Денис Аникеев.

Народным избранникам и общественникам рассказали обо всех особенностях работ: пострадавшие земельные участки вспахивали, вносили торф для создания плодородного слоя и сеяли смесь трав в особых пропорциях — за этим строго следят специалисты, которые расположились в палаточном городке, где проживают задействованные в рекультивации работники.

«Конечно, когда оцениваешь ситуацию по отчётам — это одно, а когда видишь своими глазами – совершенно другое. Увиденное меня не удивило, так как сведения от компании поступали к нам постоянно, но масштабы сделанного, конечно, поражают. Скажу честно, я специально подошёл к водоёму посмотреть, остались ли какие-то следы ущерба. Нет, вода чистейшая, и такой результат, достигнутый за два года, действительно впечатляет», - поделился председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Роман Сербин.

Уникальная техника, задействованная в рекультивации земель, позволяет во многом автоматизировать процессы восстановления – на большей части территории применяется метод гидропосева. Но есть и труднодоступные участки – там работают вручную с помощью мотокультиваторов.

Уже в ближайшие дни работа по восстановлению повреждённых земельных участков завершится, и палаточный лагерь будет свёрнут.

«Очень радостно, что эта печальная страничка в истории Норильска уходит в прошлое. Хочу поблагодарить «Норникель» и НТЭК за открытость. На протяжении двух лет по всем запросам мы получали исчерпывающие сведения, неоднократно проводили выездные совещания и круглые столы со специалистами. Вся информация предоставлялась нам оперативно. Компания в очередной раз доказала, что она не только активно участвует в социальной жизни города, но и принимает беспрецедентные меры по сохранению природы и экологии в Арктической зоне. Отмечу, что мы направили в общественные палаты Красноярского края и Российской Федерации наше мнение о том, что этот опыт заслуживает всероссийского внимания и должен применяться на всех территориях нашей страны, где ведётся промышленная деятельность», - считает председатель местной Общественной палаты Татьяна Скорик.

По завершении рекультивации земельных участков надзорные ведомства в области экологии и охраны окружающей среды продолжат мониторинг состояния почвенного слоя, береговой зоны и воды в реке Амбарной. При необходимости будет проводиться досев травяной смеси.