Депутаты из Якутии предложили внести изменения в Закон «О недрах»

Авторами инициативы стали депутаты от Республики Саха (Якутия). Речь идёт о сборе мамонтовой кости на собственной земле и ещё целого ряда территорий в Заполярье. Нелегальный сбор бивней мамонта наносит непоправимый ущерб не только научному и историческому наследию, остро стоят вопросы охраны окружающей среды, особенно в тех районах, где сегодня добывается мамонтовая кость. К таким территориям относится не только Якутия, но и Таймыр, Ямал и целый ряд других районов Крайнего Севера. Бивень мамонта нелегально вывозится на материк и за границу, где служит ценным и дорогим сырьём для создания настоящих произведений искусства.

Парламентарии Якутии предлагают отнести участки недр, которые используются для добычи поделочных материалов и палеонтологических останков, к участкам недр местного значения и таким образом определить компетенции субъектов Российской Федерации в этом вопросе.

Перечни участков местного значения для сбора поделочных материалов и палеонтологических останков предлагается утверждать органами государственной власти на местах. Предоставление и порядок права пользования недрами для сбора поделочных материалов и палеонтологических останков, а также порядок проведения работ должны быть установлены Минприроды РФ. Должна быть введена специальная статья, которая регулирует именно этот вопрос, а также плата за пользование недрами в целях сбора поделочных материалов и палеонтологических остатков.

То, что происходит сегодня в области палеонтологических останков, это по-настоящему варварское отношение к природе, считают законодатели Якутии. На сегодня в республике есть готовый проект, который предполагает создание специальной площадки – биржи, на которой станут возможны не только реализация и использование мамонтового сырья, но и дикоросов и некоторых других видов сырья.