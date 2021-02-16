Депутаты Норильского городского Совета обсудили Комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 год

Проект документа был готов ещё 22 января, однако его подписание не состоялось. Председатель горсовета Александр Пестряков, обращаясь к депутатам, пояснил, что камнем преткновения стало изменение позиции краевых властей:

- Общий объём финансирования комплексного плана по каким-то причинам увеличили со 120 млрд до 217 млрд рублей, в том числе со стороны федерального центра – на 20 млрд рублей. Но изменить условия без дополнительных переговоров невозможно. Это значит, что всю работу необходимо начинать с начала, а деньги нужны Норильску уже сейчас. Прежде всего, на строительство новых жилых домов и социально значимых объектов: детского сада, поликлиники в Талнахе, пожарного депо в Оганере.

По мнению народных избранников, в данный момент необходимо подписать соглашение, где прописан ранее согласованный объём финансирования, а затем продолжить работу на долгосрочную перспективу. По итогам обсуждения депутаты приняли решение поручить Александру Пестрякову обратиться к правительству края с просьбой подписать соглашение в его нынешнем виде.

- Сегодня три стороны готовы подписать утверждённый план мероприятий, ждём уточнения позиции края. Затягивание процедуры из-за набора новых статей финансирования не позволит начать выполнять поручение Совета Федерации в 2021 году. Ведь все прекрасно понимают, что согласование новых объёмов финансирование потребует участия многих структур, и работа может затянуться на длительный период.

Обращение в адрес председателя правительства Красноярского края будет направлено в ближайшее время.