Депутаты Норильского горсовета проведут декаду приёмов граждан по личным вопросам

С 1 по 10 декабря 2021 года (4-5 декабря – выходные дни) местная общественная приёмная партии «Единая Россия» проведёт декаду приёмов граждан, приуроченную к 20-летию партии.

1 декабря приём по вопросам дошкольного и общего образования проведёт депутат Владимир Фролочкин.

2 декабря на вопросы норильчан в сфере трудового права и трудоустройства ответит Елена Туманова.

6 декабря председатель комиссии по городскому хозяйству Норильского городского Совета депутатов Роман Сербин примет жителей Норильска с вопросами по работе ЖКХ и городского хозяйства.

8 декабря решение социально значимых вопросов возьмёт на контроль Константин Горбунов.

9 декабря заключительный приём декады проведёт председатель Норильского городского Совета Александр Пестряков.

Приём осуществляется только по предварительной записи. Получить дополнительную консультацию и записаться на приём можно по телефонам: 42-48-69 и 42-38-19.