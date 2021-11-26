Депутаты Норильского горсовета проведут декаду приёмов граждан по личным вопросам
Депутаты Норильского горсовета проведут декаду приёмов граждан по личным вопросам
С 1 по 10 декабря 2021 года (4-5 декабря – выходные дни) местная общественная приёмная партии «Единая Россия» проведёт декаду приёмов граждан, приуроченную к 20-летию партии.
1 декабря приём по вопросам дошкольного и общего образования проведёт депутат Владимир Фролочкин.
2 декабря на вопросы норильчан в сфере трудового права и трудоустройства ответит Елена Туманова.
6 декабря председатель комиссии по городскому хозяйству Норильского городского Совета депутатов Роман Сербин примет жителей Норильска с вопросами по работе ЖКХ и городского хозяйства.
8 декабря решение социально значимых вопросов возьмёт на контроль Константин Горбунов.
9 декабря заключительный приём декады проведёт председатель Норильского городского Совета Александр Пестряков.
Приём осуществляется только по предварительной записи. Получить дополнительную консультацию и записаться на приём можно по телефонам: 42-48-69 и 42-38-19.