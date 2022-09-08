Депутаты Норильского горсовета выслушали жителей одного из талнахских дворов

Спикер местного парламента Александр Пестряков и депутат Надежда Оробинская поговорили с активными жильцами домов по улице Енисейской, 8, 10, 12, об их насущных проблемах. Активистов собралось немного, но они рассказали народным избранникам о том, что отравляет нормальную жизнь талнахцам. Большинство вопросов системные, отмечает Александр Пестряков, их решение требует внесения изменений в действующее законодательство, в том числе краевое и федеральное.

«К примеру, привлечь к ответственности недобросовестных владельцев животных, выгуливающих своих питомцев прямо на газонах и в местах общего пользования и не убирающих за ними, практически невозможно. В каждый двор полицейского не поставишь, да и штрафы за такие нарушения невысокие, — объяснил возмущённым жильцам Александр Пестряков. — Изменить действующее законодательство, повысив ответственность владельцев животных, крайне сложно – эта работа ведётся местным парламентом уже не первый год».

Переломить ситуацию поможет установка видеонаблюдения, надеются депутаты. Тогда, по крайней мере, можно будет фиксировать нарушения и наказывать виновных за нарушение правил благоустройства. Но тут потребуется помощь самих жителей – им необходимо будет писать соответствующие заявления.

«От жителей во многом зависит и решение другой проблемы – ограничение сквозного проезда через двор, – говорит Надежда Оробинская. — Ставить бетонные блоки на въезде по действующим нормам нельзя: должен быть обеспечен проезд для спецтехники. А вот шлагбаум поставить можно. Вы же наверняка видели на материке такие дворы – это делается на основании решения собственников. То есть вы можете провести собрание и принять устраивающее вас решение. Но для начала надо хотя бы совет дома создать. Такая практика уже есть, с помощью советов домов решать проблемы гораздо проще. Активным жителям мы всегда в этом помогаем, - поясняет она».

Активность собственников понадобится и в благоустройстве двора: талнахцам хотелось бы видеть у себя современную детскую площадку, зону для занятий спортом и отдыха. Всё это вполне можно реализовать по программе «Формирование комфортной городской среды» - для того, чтобы облагородить пространство, нужна инициатива самих жителей.

«К сожалению, особой активности от многих жителей ждать не приходится. Тем не менее в каждом доме есть те, кто готов не просто жаловаться, а участвовать в решении различных проблем. Этот двор большой, очень много незадействованных участков. Есть возможность обустроить хорошее и современное общественное пространство. Мы обратимся в администрацию города с просьбой учесть пожелания талнахцев», - отметил Александр Пестряков.

Кроме того, «болевыми точками» жильцы назвали парковку во дворе большегрузного транспорта, нарушение общественного порядка любителями горячительных напитков в летнее время и проблемы снегоочистки придомовой территории в зимний период. Все вопросы, поступившие от талнахских активистов, приняты в работу и будут решаться при формировании бюджета Норильска на следующий год и в рамках межведомственного взаимодействия с профильными федеральными и краевыми учреждениями.