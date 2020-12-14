Депутаты продолжают рассматривать бюджет Норильска на ближайшие три года

Проект главного финансового документа Норильска рассмотрели сегодня на заседании депутатской комиссии по бюджету и собственности.

Основные параметры бюджета, представленные в проекте на 2021 год:

– доходы ~ 19 млрд 414,8 млн руб., расходы ~ 20 млрд 170,7 млн руб.;

– дефицит ~ 755,9 млн руб. (источники финансирования — остатки средств бюджета).

На 2022 год:

– доходы ~ 19 млрд 577,5 млн руб., расходы ~ 20 млрд 355,2 млн руб.;

– дефицит ~ 777,7 млн руб. (источники финансирования — кредиты кредитных организаций).

На 2023 год:

– доходы ~ 19 млрд 671,1 млн руб., расходы ~ 20 млрд 449,3 млн руб.;

– дефицит ~ 778,2 млн руб. (источники финансирования — кредиты кредитных организаций).

Проект бюджета является социально ориентированным. Им предусмотрено обеспечение стабильного функционирования социально значимых учреждений, а также поддержание и развитие городской инфраструктуры.

– Проект трёхлетнего бюджета был рассмотрен и одобрен на публичных слушаниях. Все предложения депутатов, которые поступили в ходе заседаний профильных комиссий, отработаны. Напомню, это включение дополнительных расходов на ремонт 250 муниципальных квартир (сейчас средства заложены только на 85 квартир). В горсовет поступило письмо от исполняющего полномочия главы города, в котором указано, что эти расходы будут включены при корректировке бюджета, которая запланирована на март 2021 года. Кроме того, было пожелание комиссии по городскому хозяйству включить в бюджет следующего года ремонт холодного дома на ул. Талнахской, 66. Эти расходы также будут учтены при корректировке бюджета следующего года. Замечания контрольно-счётной палаты Норильска по проекту бюджета отработаны администрацией, пояснения по всем пунктам направлены, — отметил председатель комиссии городского Совета по бюджету и собственности Виктор Цюпко.