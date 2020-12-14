Депутаты продолжают рассматривать бюджет Норильска на ближайшие три года
Депутаты продолжают рассматривать бюджет Норильска на ближайшие три года
Проект главного финансового документа Норильска рассмотрели сегодня на заседании депутатской комиссии по бюджету и собственности.
Основные параметры бюджета, представленные в проекте на 2021 год:
– доходы ~ 19 млрд 414,8 млн руб., расходы ~ 20 млрд 170,7 млн руб.;
– дефицит ~ 755,9 млн руб. (источники финансирования — остатки средств бюджета).
На 2022 год:
– доходы ~ 19 млрд 577,5 млн руб., расходы ~ 20 млрд 355,2 млн руб.;
– дефицит ~ 777,7 млн руб. (источники финансирования — кредиты кредитных организаций).
На 2023 год:
– доходы ~ 19 млрд 671,1 млн руб., расходы ~ 20 млрд 449,3 млн руб.;
– дефицит ~ 778,2 млн руб. (источники финансирования — кредиты кредитных организаций).
Проект бюджета является социально ориентированным. Им предусмотрено обеспечение стабильного функционирования социально значимых учреждений, а также поддержание и развитие городской инфраструктуры.
– Проект трёхлетнего бюджета был рассмотрен и одобрен на публичных слушаниях. Все предложения депутатов, которые поступили в ходе заседаний профильных комиссий, отработаны. Напомню, это включение дополнительных расходов на ремонт 250 муниципальных квартир (сейчас средства заложены только на 85 квартир). В горсовет поступило письмо от исполняющего полномочия главы города, в котором указано, что эти расходы будут включены при корректировке бюджета, которая запланирована на март 2021 года. Кроме того, было пожелание комиссии по городскому хозяйству включить в бюджет следующего года ремонт холодного дома на ул. Талнахской, 66. Эти расходы также будут учтены при корректировке бюджета следующего года. Замечания контрольно-счётной палаты Норильска по проекту бюджета отработаны администрацией, пояснения по всем пунктам направлены, — отметил председатель комиссии городского Совета по бюджету и собственности Виктор Цюпко.