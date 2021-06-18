Депутаты продолжили рассмотрение изменений муниципальных программ в преддверии корректировки бюджета города на 2021 год

Так, из положения о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья исключат нормы, предусматривающие возможность предоставления собственнику изымаемого жилого помещения другого жилого помещения, общая площадь которого превышает размер общей площади изымаемого жилого помещения, но не более чем на 20 кв. м общей площади, а также возможность предоставления с письменного согласия собственника изымаемого жилого помещения другого жилого помещения меньшей площади, чем изымаемое жилое помещение, находящееся в его собственности.

Помимо этого, парламентарии рассмотрели предлагаемые изменения в программу «Развитие транспортной системы» в части исключения 10 млн рублей, предусмотренных в текущем году на разработку ПСД на создание автоматизированной системы видеонаблюдения за автодорогами. Однако, как поясняют специалисты «Норильскавтодора», работы будут выполнены. Дело в том, что контракт на изготовление ПСД ориентировочно будет заключён в августе 2021 года. Проектирование займёт не менее 8 месяцев. Таким образом, оплачивать эти работы муниципалитет будет уже в следующем году. По этой же муниципальной программе предлагается на 0,5 млн рублей увеличить финансирование мероприятия «Устройство объектов архитектурно-художественного оформления улично-дорожной сети» для обустройства подсветки скульптуры «Металлургам Норильска».

Ещё одна программа, которую предполагается скорректировать – «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций». Дополнительные средства в размере 20,5 млн рублей из местного бюджета будут направлены на заключение контрактов на проведение мониторинга лавиноопасных участков, предоставление гидрометеорологической информации во втором полугодии 2021 года, предоставление информации гидрологического поста и уровня воды в реке Норильской и иные нужды в области защиты от ЧС.

Предложенные изменения члены комиссии по городскому хозяйству одобрили. Окончательное решение по ним будет принято на сессии городского Совета в рамках рассмотрения корректировки бюджета Норильска на 2021 год.