Депутаты рассмотрели муниципальные программы на ближайшие три года

Первой темой для обсуждения стала муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» с объёмом финансирования на 2021 год в 327,1 млн рублей. Суть данной программы - содержание пустующих жилых и нежилых помещений, компенсацию безнадёжной к взысканию задолженности, проведение санитарно-дезинфекционных мероприятий в освобождаемых муниципальных квартирах для последующего заселения, а также оплату части коммунальных услуг с применением повышающих коэффициентов в отношении муниципальных жилых помещений, не оборудованных приборами учёта. На все эти нужды в 2021 году из местного бюджета понадобится 188,1 млн рублей.

Остальная часть бюджета, заложенная на реализацию программы, будет направлена на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения, мероприятия по землеустройству и землепользованию, внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки территории, подготовку проектов планировки и межевания и проведение технической инвентаризации муниципальных объектов.

Виктор Цюпко, председатель комиссии по бюджету и собственности, заметил, что особое внимание необходимо обратить на содержание пустующего жилья:

- Вот вы закладываете 165 миллионов на содержание пустующих жилых помещений. Я считаю, что часть этих денег было бы правильнее направить на ремонт квартир. В этом году вы ремонтируете больше 250 квартир, а на следующий год планируете почти втрое меньше по программе УЖКХ. Моё мнение – каждый год надо ремонтировать не меньше 250 квартир, чтобы и очередь на соцнайм двигалась, и расходы на пустующее жильё сокращались.

Депутаты единогласно согласились с мнением Виктора Цюпко.

Вторым объектом пристального внимания стала программа «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства». В рамках программы на поддержку субъектов МСП будет выделено более двух миллионов рублей из местного бюджета. Эти средства пойдут на: возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности; возмещение части затрат на приобретение, доставку, сборку (установку) специальной техники, оборудования, агрегатов и комплексов, в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров народного потребления и продукции сельского хозяйства; возмещение авансового лизингового платежа, уплачиваемого лизинговым компаниям, на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) и другие виды поддержки.

Также в 2021 году планируются новые мероприятия по поддержке предпринимательства: предоставление субсидий на возмещение части затрат, необходимых для осуществления деятельности в области народных художественных промыслов, ремёсел и туризма; предоставление субсидий на возмещение части расходов за потребленную электрическую энергию.

По словам Ирины Чичериной, начальника МКУ «Управление потребительского рынка и услуг», ежегодно власти региона проводят конкурс для предоставления средств муниципалитетам на реализацию программ поддержки субъектов МСП. В 2018 году Норильску по итогам конкурса было выделено 1,2 млн рублей, в 2019 году – 1,5 млн рублей, в 2020 году – 1,8 млн рублей. Какую сумму из краевой казны выделят в 2021 году, станет известно позднее.