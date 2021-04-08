Деревянные пешеходные галереи заменят на новые современные конструкции

В Норильске есть несколько пешеходных галерей - на улицах Пушкина, Севастопольской, Богдана Хмельницкого и Павлова.

- Мы не стали дожидаться окончания процедуры оформления имущественных отношений, а сразу приступили к расчистке галерей. Сейчас все они открыты для движения, за исключением одной, которая находится около жилого дома по адресу ул. Кирова, 17. При очистке крыши дома от наледи и сосулек галерея была повреждена. Эту галерею будет обслуживать и содержать «ЖилКомСервис». По заверениям представителей УК, до 16 апреля восстановление конструкции должно быть завершено, - рассказал начальник «Норильскавтодора» Александр Аношкин.

На содержание пешеходных галерей из городского бюджета выделено 600 тысяч рублей. Летом их, согласно правилам благоустройства, окрасят в тон объектов, рядом с которыми они расположены. Но вскоре на замену старым деревянным конструкциям придут новые, металлические галереи - более прочные и долговечные. С технологами ведётся работа по оформлению заказа.