Держать удар в любых условиях

Руководство характеризует нашего героя как трудолюбивого, высококвалифицированного специалиста. За годы работы он освоил несколько горных профессий: горнорабочий очистного забоя, проходчик, бурильщик шпуров. Хорошие организаторские способности, чувство высокой ответственности за порученное дело, профессионализм, компетентность и большой трудовой опыт помогают ему «значительно сокращать нерациональные потери рабочего времени при выполнении буровых работ и успешно справляться с выполнением сменных заданий». Но что стоит за официальной характеристикой и более чем 30–летним трудовым стажем в «подземке»?

Сергей Смирнов — коренной норильчанин. Его родители тоже в своё время связали жизнь с компанией «Норникель». Отец Александр Николаевич был проходчиком на «Октябре», а мать Пелагея Ивановна заведовала складом на руднике «Маяк». Однако при таких очевидных исходных данных уравнения наш герой, решая задачу выбора будущей профессии, как–то не задумывался о продолжении семейной династии.

– Сами поймите, в школе вас мало волнуют вопросы профориентации. В юные годы вы занимаетесь спортом, дружите, развлекаетесь. Я вот увлекался дзюдо, неплохо выступал. Потом появились жена и дети, нужно было их обеспечивать. Именно с такой мотивацией я и пошёл в шахту.

Со своей супругой Александрой Сергей познакомился ещё в школьные годы. Получив аттестат зрелости, поступил в Норильский индустриальный институт по специальности «энергетика». По окончании вуза был призван в армию, служба в вооружённых силах закалила характер. Вернувшись домой, Сергей практически сразу женился. Супруга подарила ему двоих детей: дочку Сашу и сына Серёжу. А он в свою очередь подарил ей стабильность. Они вместе уже больше трёх десятилетий. Столько же времени он трудится на том же самом руднике, где когда–то работал его отец, и где он в свое время начинал проходчиком.

– Помню свой первый спуск в шахту. Страха не было, скорее любопытство, хотелось посмотреть, попробовать. Да и наставник попался отличный — Смирнов Александр Николаевич (смеётся). Первое время на проходке я ходил в учениках у своего отца. Он сам попросил об этом начальство. Не сказать, чтобы как–то оберегал меня, просто учил тонкостям дела. Отец передал мне тот опыт, который накапливается годами. Как сделать лучше, надёжнее. Поэтому мне было легче, чем другим новичкам в шахте, — вспоминает Сергей Александрович.

На вопрос, как он будет отмечать День горняка, наш герой задумался... Скорее всего работать. А может быть, отсыпаться. График работы сейчас стал более напряжённым, и выдерживать его помогает спортивная закалка. Привыкнув к регулярным тренировкам в детстве и юношестве, Сергей не бросил их и в зрелом возрасте. Он выступает за сборную ветеранов «Норникеля» по дзюдо. По его признанию, борьба — это прекрасный способ сбросить рабочее напряжение:

– Спорт прививает особые черты характера, которые помогают и в жизни, и в работе. Это уверенность в себе и своих силах. Сосредоточенность и быстрота мышления. Про дзюдо говорят, что ты должен выходить на схватку, будто тебе предстоит прожить целую жизнь. Может случиться всякое: ты можешь выйти как победителем, так и проигравшим. Поэтому надо быть готовым ко всему.

Сергея Александровича можно смело назвать стахановцем. Его экипаж неоднократно перевыполнял план по машинной проходке горных выработок и очистному бурению. Достигать высоких результатов помогает не столько героическая самоотдача, сколько грамотное использование имеющихся ресурсов. Вместе со специалистами он участвовал в спуске в шахту и вводе в эксплуатацию новой буровой техники, благодаря которой удалось значительно повысить производительность труда. Он также принимал активное участие в разработке, испытаниях и внедрении новых паспортов буровзрывных работ.

В прошлом году, освоив новые буровые самоходки фирмы Sandvik, способные бурить восходящие и нисходящие скважины одновременно, Сергей Смирнов и его экипаж повысили производительность труда на 10%. Конечно, освоение новой техники требует совершенствования профессиональных навыков.

– Не могу сказать, что за столько лет работа мне наскучила. Каждый день — что–то новое. Конечно, возраст даёт о себе знать. Но пока есть силы, мы ещё поработаем.